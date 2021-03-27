台中寶之林「木作一起來」免費DIY體驗開始報名

台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心4月10日至7月17日雙周六，將舉辦8場「木作一起來」體驗DIY，精心籌劃「樹枝昆蟲（親子組）」、「多功能花架」、「手作檜木筷子」及「小板凳製作」4個主題，總共200個名額，將在各活動日前2周開放線上免費報名，額滿為止，活動不僅免材料費，還可帶回個人專屬木作成品。

台中市環保局長陳宏益表示，「樹枝昆蟲」親子組活動率先登場，由講師帶領學員到寶之林園區撿拾枯枝及果實等天然素材，再發揮創意黏貼成各式昆蟲造型，並由學員親手組裝展示盒，完成獨一無二的樹枝昆蟲標本，歡迎家長陪同幼稚園以上、國小以下學童報名，一同感受木工技藝魅力，留下親子難忘的回憶。

8場「木作一起來」都在周六上午8時30分至下午1時舉行，共4小時，有提供美味午餐，日期分別為4月10日、4月24日「樹枝昆蟲（親子組）」、5月8日及6月19日「多功能花架」、5月22日及7月3日「手作檜木筷子」、6月5日及7月17日「小板凳製作」，各活動日前2周開放網路報名：http://relove.epb.taichung.gov.tw/Sign_List.aspx。