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那瑪夏螢火蟲陸續報到 賞螢活動4月2日起跑

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
那瑪夏賞螢季去年因疫情關係停辦活動，遊客自行上山衍伸不少賞螢糾紛。公所農觀課表示，今年準備好了，預計在4月2日起跑。記者徐白櫻／翻攝
那瑪夏賞螢季去年因疫情關係停辦活動，遊客自行上山衍伸不少賞螢糾紛。公所農觀課表示，今年準備好了，預計在4月2日起跑。記者徐白櫻／翻攝

一年一度的高雄那瑪夏賞螢季進入倒數計時，各地螢火蟲陸續現身。那瑪夏區公所表示，今年賞螢活動預計在4月2日至5月1日浪漫登場，全區共有4條主題賞螢步道，開幕後每周六安排接駁車，民眾可購買賞螢券，入場感受主題步道的螢光魅力。

4月是螢火蟲大爆發時刻，今年那瑪夏區公所搭鬼滅之刃熱潮，取名為「螢光不滅NAMASIA」賞螢活動。公所指出，4月3日（周六）下午4點在大光教會舉辦開幕式，賞螢活動開始後，每周六皆安排區內免費接駁服務，另有原住民樂團表演與遊客互動節目，4月17日專為情侶或夫妻檔啟動「螢LOVE NAMASIA」專車。

那瑪夏賞螢季去年因疫情關係停辦，今年很多遊客期待賞螢季到來，因雨水短缺關係，目前數量約為去年同期的一半左右。代理區長孔賢傑表示，那瑪夏生態資源豐富，螢火蟲種類多達15種以上，因雨水與氣溫較低關係，今年可能會延後進入高峰期，歡迎遊客來山上感受清新空氣、放鬆心情。

另外，主辦單位推出賞螢一日遊及賞螢專車等遊程，遊客可線上預約報名，報名網址為http://www.namasia.com.tw。

賞螢 那瑪夏 螢火蟲

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