快訊

禁用新疆棉沒影響？專家一句話戳破官方：中國損失大了

魚油不等於魚肝油！ 差1個字差很大學會分辨秒懂吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取遊客 高雄興達港觀光漁市修繕公廁讓民眾安心如廁

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
清明連假前，高雄市經發局推薦興達港觀光漁市新鮮又好吃的各式魚貨、食材和料理。圖／高雄市經發局提供
清明連假前，高雄市經發局推薦興達港觀光漁市新鮮又好吃的各式魚貨、食材和料理。圖／高雄市經發局提供

高雄市經發局為了讓遊客、購物的民眾安心使用廁所，去年協助興達港觀光漁市爭取經費改造公廁，也辦理5處市場的公廁改建，今年持續改善3處市場。在兒童節、清明節連續假期前之前，經發局向民眾推薦興達港觀光漁市，建議民眾掃墓祭祖之後，不妨全家到興達港參觀，到觀光漁市品嘗海鮮料理，並買些魚貨回家烹煮。

興達港觀光漁市原來的公廁，連當地人、攤商都抱怨既老舊昏暗，廁間數也不敷使用，汙水設施容量也不足，一到例假日，遊客常常大排長龍等待如廁，也不太放心如廁。

經發局長廖泰翔說，為提升遊客消費體驗，去年協助興達港觀光漁市撰寫計畫書向台電申請補助款，並配合市府地方自籌款，興達港觀光漁市的公廁去年11月開始整修，近日完成修繕，不僅增加使用間數、更換LED燈具、自動節水洗手檯，也改用防滑地磚，增設求助鈴和無障礙廁所，營造安全友善的消費環境。觀光漁市業者對於公廁用仿石塗料和塑木造型牆營造海洋意象，也頗稱道。

廖泰翔指表示，位於茄萣區的興達港觀光漁市是當地最有人氣的攤集場，販售各式新鮮魚貨，生魚片、烏魚子、炸海鮮、蚵仔煎及手工魚丸等既新鮮又便宜，假日總吸引不少老饕前去大啖美食。

除了爭取經費修繕興達港觀光漁市的公廁，經發局去年也辦理鼓山第三、新興第一、前金、岡山平安市場和六合夜市等5處公廁改善工程，今年將改善岡山文賢、左營果貿和橋頭等3處市場的老舊公廁，並持續向經濟部爭取梓官第一市場、永安市場、旗津市場等3處公廁改善經費，盼加速改善市場消費環境，吸引更多民眾到高雄觀光旅遊、購物。

為了爭取遊客、讓遊客安心如廁，高雄市興達港觀光漁市爭取經費改完成公廁修繕。圖／高雄市經發局提供
為了爭取遊客、讓遊客安心如廁，高雄市興達港觀光漁市爭取經費改完成公廁修繕。圖／高雄市經發局提供

興達港 岡山 海鮮

延伸閱讀

旗山老街味道質變 商圈漸夜市化

受聘GO SMART策略委員 廖泰翔允推動高雄5G智慧城

影／台中捷運公廁耗資百萬 廁所可以彈鋼琴

進軍國際 高雄市年推百萬創新研發補助

相關新聞

偏鄉學童圓「鮭魚之夢」愛心壽司業者免費挺恆基課輔

日本連鎖迴轉壽司日前推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」引發全台熱議；恆春基督教醫院發現...

台中寶之林「木作一起來」免費DIY體驗開始報名

台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心4月10日至7月17日雙周六，將舉辦8場「木作一起來」體驗DIY，精心籌劃「樹枝昆蟲（...

那瑪夏螢火蟲陸續報到 賞螢活動4月2日起跑

一年一度的高雄那瑪夏賞螢季進入倒數計時，各地螢火蟲陸續現身。那瑪夏區公所表示，今年賞螢活動預計在4月2日至5月1日浪漫登...

爭取遊客 高雄興達港觀光漁市修繕公廁讓民眾安心如廁

高雄市經發局為了讓遊客、購物的民眾安心使用廁所，去年協助興達港觀光漁市爭取經費改造公廁，也辦理5處市場的公廁改建，今年持...

4月屏東勝利星村、縣民公園將分別舉辦主題市集

清明連假即將到來，屏東縣政府將於4月起，連續2個周末推出創意市集，分別為，4月2日一連三天的勝利星村創意生活園區舉辦「春...

高師大與燁聯鋼鐵結盟 跨域培養產業人才

培育師資為主的高雄師範大學，因應近年經濟發展也轉型培育社會多元人才，最近更攜手燁聯鋼鐵公司進行產學合作，創造產業實習與交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。