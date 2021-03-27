爭取遊客 高雄興達港觀光漁市修繕公廁讓民眾安心如廁

高雄市經發局為了讓遊客、購物的民眾安心使用廁所，去年協助興達港觀光漁市爭取經費改造公廁，也辦理5處市場的公廁改建，今年持續改善3處市場。在兒童節、清明節連續假期前之前，經發局向民眾推薦興達港觀光漁市，建議民眾掃墓祭祖之後，不妨全家到興達港參觀，到觀光漁市品嘗海鮮料理，並買些魚貨回家烹煮。

興達港觀光漁市原來的公廁，連當地人、攤商都抱怨既老舊昏暗，廁間數也不敷使用，汙水設施容量也不足，一到例假日，遊客常常大排長龍等待如廁，也不太放心如廁。

經發局長廖泰翔說，為提升遊客消費體驗，去年協助興達港觀光漁市撰寫計畫書向台電申請補助款，並配合市府地方自籌款，興達港觀光漁市的公廁去年11月開始整修，近日完成修繕，不僅增加使用間數、更換LED燈具、自動節水洗手檯，也改用防滑地磚，增設求助鈴和無障礙廁所，營造安全友善的消費環境。觀光漁市業者對於公廁用仿石塗料和塑木造型牆營造海洋意象，也頗稱道。

廖泰翔指表示，位於茄萣區的興達港觀光漁市是當地最有人氣的攤集場，販售各式新鮮魚貨，生魚片、烏魚子、炸海鮮、蚵仔煎及手工魚丸等既新鮮又便宜，假日總吸引不少老饕前去大啖美食。