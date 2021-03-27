偏鄉學童圓「鮭魚之夢」愛心壽司業者免費挺恆基課輔

日本連鎖迴轉壽司日前推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」引發全台熱議；恆春基督教醫院發現，在恆春半島開設的課輔班學童看到這則新聞，都很好奇鮭魚壽司有何魔力，讓人為牠改名，恆基昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚等口味夀司，不僅帶來「鮭魚之樂」，更一圓「鮭魚之夢」。

恆春基督教醫院長黃健榮說，恆基照顧照顧台灣尾，從幼到長，在恆春半島開辦17間課輔班，約440位學童，從教育到身心靈關懷，每年舉辦不同類型活動或加入特別活動來提升孩子的眼界，讓偏鄉孩子有多元、豐富的體驗；兒童節將至，之前的引發熱論的「鮭魚之亂」，學童都很好奇，特邀高雄知名的壽司業者為楓林和內獅國小的學童帶來「鮭魚之樂」。