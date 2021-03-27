快訊

邊境鬆綁打中國疫苗也能通關 指揮中心下午2時記者會

看不下去！美表態願幫長賜輪脫困 擬派海軍救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉學童圓「鮭魚之夢」愛心壽司業者免費挺恆基課輔

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春基督教醫院昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚夀司，帶來「鮭魚之樂」。記者潘欣中／翻攝
恆春基督教醫院昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚夀司，帶來「鮭魚之樂」。記者潘欣中／翻攝

日本連鎖迴轉壽司日前推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」引發全台熱議；恆春基督教醫院發現，在恆春半島開設的課輔班學童看到這則新聞，都很好奇鮭魚壽司有何魔力，讓人為牠改名，恆基昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚等口味夀司，不僅帶來「鮭魚之樂」，更一圓「鮭魚之夢」。

恆春基督教醫院長黃健榮說，恆基照顧照顧台灣尾，從幼到長，在恆春半島開辦17間課輔班，約440位學童，從教育到身心靈關懷，每年舉辦不同類型活動或加入特別活動來提升孩子的眼界，讓偏鄉孩子有多元、豐富的體驗；兒童節將至，之前的引發熱論的「鮭魚之亂」，學童都很好奇，特邀高雄知名的壽司業者為楓林和內獅國小的學童帶來「鮭魚之樂」。

黃健榮表示，李姓業者聽聞恆基想要一圓孩子們的鮭魚之夢，毫不遲疑就答應來到恆春半島，希望善行拓集到台灣尾，齊心照顧台灣尾孩子，讓孩子不只是有一個「鮭魚之夢」，更能吃到新鮮鮭魚；期望透過這次兒童節的「一圓鮭魚之夢」，不僅能夠讓學童壽司吃到飽，更知道「吃壽司不一定要改名字」，而吃壽司外的人體器官衛教和書車巡迴，期盼學童對學習有不一樣的體驗。

恆春基督教醫院昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚夀司，帶來「鮭魚之樂」。記者潘欣中／翻攝
恆春基督教醫院昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚夀司，帶來「鮭魚之樂」。記者潘欣中／翻攝
恆春基督教醫院昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚夀司，帶來「鮭魚之樂」，院長黃健榮也幫孩子上衛教課。記者潘欣中／翻攝，
恆春基督教醫院昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚夀司，帶來「鮭魚之樂」，院長黃健榮也幫孩子上衛教課。記者潘欣中／翻攝，

鮭魚 壽司 恆春

延伸閱讀

鮭魚在這！日網友畫出壽司造型指甲彩繪 網喊：肚子餓了

跟風改名！他每日惡夢連連「變鮭魚被吃掉」 命理師示警：恐破財

別管鮭魚之亂了！原來日本高級壽司店不賣「鮭魚」？

吃鮭魚好處到底有哪些？專家曝2大鮭魚營養成分

相關新聞

偏鄉學童圓「鮭魚之夢」愛心壽司業者免費挺恆基課輔

日本連鎖迴轉壽司日前推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」引發全台熱議；恆春基督教醫院發現...

爭取遊客 高雄興達港觀光漁市修繕公廁讓民眾安心如廁

高雄市經發局為了讓遊客、購物的民眾安心使用廁所，去年協助興達港觀光漁市爭取經費改造公廁，也辦理5處市場的公廁改建，今年持...

4月屏東勝利星村、縣民公園將分別舉辦主題市集

清明連假即將到來，屏東縣政府將於4月起，連續2個周末推出創意市集，分別為，4月2日一連三天的勝利星村創意生活園區舉辦「春...

高師大與燁聯鋼鐵結盟 跨域培養產業人才

培育師資為主的高雄師範大學，因應近年經濟發展也轉型培育社會多元人才，最近更攜手燁聯鋼鐵公司進行產學合作，創造產業實習與交...

高雄鐵路地下化…恆豐街被改名 半數居民要改回

高雄鐵路地下化後，鐵道區變綠廊帶，高雄市政府將鳳山、苓雅至三民區廊帶沿線道路命名為鐵道街、鐵道一街到三街，但原「恆豐街」...

減少紛爭 道路命名前宜廣徵民意

道路命名和個人命名一樣很受民眾重視，高雄市有「道路名牌及門牌編釘自治條例」及相關要點進行規範，過程中還要經道路命名規畫小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。