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偏鄉學童圓「鮭魚之夢」愛心壽司業者免費挺恆基課輔
日本連鎖迴轉壽司日前推出優惠活動，全台約150人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，「鮭魚之亂」引發全台熱議；恆春基督教醫院發現，在恆春半島開設的課輔班學童看到這則新聞，都很好奇鮭魚壽司有何魔力，讓人為牠改名，恆基昨天邀請高雄知名的壽司業者前進恆春半島原民鄉，待獅子鄉楓林和內獅國小學童免費享用鮭魚等口味夀司，不僅帶來「鮭魚之樂」，更一圓「鮭魚之夢」。
恆春基督教醫院長黃健榮說，恆基照顧照顧台灣尾，從幼到長，在恆春半島開辦17間課輔班，約440位學童，從教育到身心靈關懷，每年舉辦不同類型活動或加入特別活動來提升孩子的眼界，讓偏鄉孩子有多元、豐富的體驗；兒童節將至，之前的引發熱論的「鮭魚之亂」，學童都很好奇，特邀高雄知名的壽司業者為楓林和內獅國小的學童帶來「鮭魚之樂」。
黃健榮表示，李姓業者聽聞恆基想要一圓孩子們的鮭魚之夢，毫不遲疑就答應來到恆春半島，希望善行拓集到台灣尾，齊心照顧台灣尾孩子，讓孩子不只是有一個「鮭魚之夢」，更能吃到新鮮鮭魚；期望透過這次兒童節的「一圓鮭魚之夢」，不僅能夠讓學童壽司吃到飽，更知道「吃壽司不一定要改名字」，而吃壽司外的人體器官衛教和書車巡迴，期盼學童對學習有不一樣的體驗。
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