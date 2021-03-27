4月屏東勝利星村、縣民公園將分別舉辦主題市集

清明連假即將到來，屏東縣政府將於4月起，連續2個周末推出創意市集，分別為，4月2日一連三天的勝利星村創意生活園區舉辦「春季寫真」主題市集，以及4月10日縣民公園的「日落市集」，縣府也廣邀並推薦民眾，出遊可到不同市集，體驗另類的周末活動。

4月2日至4日，每天下午2時至晚上9時，勝利星村創意生活園區將舉辦「春季寫真」主題市集，活動包含講座及工作坊；戶外市集則集結人氣底片相機館、手作文創等近40個品牌攤位，包括散步輕食、手作品牌、老物、表演活動。

攝影講座，邀請專業攝影陳詠華、菜菜子，在日式老屋裡與民眾分享攝影的美感與靈感，另規畫有趣又文青的工作坊，邀請民眾或攝影玩家，拎著底片相機漫步園區，透過鏡頭捕捉巷弄角落不同的美景。

縣府文化處表示，春遊屏東，在目前人氣最夯的勝利星村，且在清明節連假期間，推出既復古又時尚的寫真活動，邀請知名品牌又又美FotoShop、森寫真機店LittleForest、自由數位影像、光物攝影、火車鹽攝、OnTheRoad影像空間外，茉莉二手書店也將提供嚴選的攝影藏書，供民眾席地閱讀。

另外，4月10、11日下午3時至晚上8時，將於縣民公園舉辦「日落市集」，結合吃喝玩樂各式文創攤位，以及下午5時30分的日落劇場，分別安排La Voix d'AMiS《歌劇人物特寫》、古韻箏樂團《樂箏之旅》演出。