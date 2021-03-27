高師大與燁聯鋼鐵結盟 跨域培養產業人才

培育師資為主的高雄師範大學，因應近年經濟發展也轉型培育社會多元人才，最近更攜手燁聯鋼鐵公司進行產學合作，創造產業實習與交流機會。

高師大校長吳連賞表示，高師大在1954年由「高雄女子師範學校」創校，建校已逾一甲子，歷經20多年的雙軌發展，現已轉型為培育優質師資與社會多元人才的雙核心精緻綜合大學，師生不論在產品研發或產學合作上都有傑出表現。

吳連賞說，高師大理學院及科技學院許多學系，與燁聯鋼鐵公司的專業領域接近，雙方可在人才培育、企業實習、跨領域教學合作等產學合作計畫上密切合作。

義联集團旗下的燁聯鋼鐵，是國內不鏽鋼廠龍頭，總經理蘇裕崑表示，迎接AI人工智慧及5G時代來臨，公司對高端、輕薄、耐用環保材料需求日益殷切，人才培育與技術能力扎根非常重要。

燁聯目前全力開發各項高值、耐用、環保的高端不銹鋼產品，包括研發YU444、YU445鋼種，也已成功推廣至太陽能、建築帷幕及烤漆浪板等用途。未來將會陸續與國內優質大學進行科研合作，朝向智慧生產與工業4.0目標發展。

高師大與燁聯鋼鐵26日攜手締結「產學合作策略聯盟」，盼透過這次簽約共同推動人才培訓及產學合作。高師大13個博士班及50個碩士班，也開放燁聯員工進修。