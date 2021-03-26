連鎖品牌茶飲做公益 力挺鳳梨農民關懷弱勢兒少

台灣「鳳梨」享譽世界，近期也因產銷話題引發關，因應鳳梨即將進入盛產季，高雄一家知名連鎖手搖飲業者近日特別向屏東縣高樹鄉慈善團體慈惠善導書院訂購一卡車鳳梨及大批鳳梨酥，今天舉辦「一心三用～愛鳳頌」公益活動，民眾購買鳳梨系列飲品買一送一，再加贈2塊鳳梨酥，以實際行動支持台灣本土水果與辛苦的鳳梨農。

業者田哲榮表示，台灣鳳梨品質享譽世界，除了可以讓民眾品嚐到當季香甜的鳳梨果汁和酥餅外，同時對鳳梨農一年來的辛勞表示謝意，而今天的一日所得也將全數捐助給善導書院做為慈善公益專款。