工安累犯！高雄榮總屏東分院工程 挨罰39萬、停工

南部地區近日重大工安意外頻傳，勞動部職安署今會同屏東縣府、高雄市府分別到「高雄榮民總醫院屏東大武分院工程」與高雄仁武某集合住宅新建工程進行勞檢。其中，高雄榮總屏東大武分院工程施工架未做爬梯、護欄，開挖1.5公尺高卻未做擋土支撐，兩處都遭勒令停工，職安署官員指，該工程其它位置先前也有類似缺失，因此加重處罰，處以39萬元。

勞動部將今年列為營造業減災加強年，職安署署長鄒子廉今親自帶隊，會同屏東縣政府勞動暨青年發展處長黃鼎倫前往「高雄榮民總醫院屏東大武分院工程」進行工安檢查。

鄒子廉強調，營造工地屬職災發生率最高行業，加以現今營造工地缺工現象，更增加工地安全衛生管理的挑戰，然而，工安絕不容以任何藉口打折扣，尤其是公共工程或大型民間工程更應做表率，全國各勞動檢查機構也已加強對所轄工地安全進行督導及把關，對安全衛生設施不符法令規範者，將嚴查重罰。

職安署南區職業安全衛生中心第4科長葉秋山補充，今在高雄榮總屏東大武分院工程查出兩項較大缺失，包括施工架未做爬梯、護欄，有墜落之虞，開挖1.5公尺卻未進行擋土支撐計算，恐有崩塌危險，針對這兩項缺失，現場勒令停工。

葉秋山說，由於屏東大武分院工程不同位置先前也有一樣的缺失，因此這次加重懲處，開罰39萬。

此外，職安署副署長周登春則會同高雄市政府勞工局勞檢處代理處理林信興前往位於高雄市仁武區之「大昌段53等地號(29F)集合住宅新建工程」檢查，發現吊料未做護欄，令停工處理，另一個缺失則是未設置漏電斷路器，要求立即改善，總共罰19萬。