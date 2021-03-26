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大港開唱高流測試前夕 史哲廟宇祈福邀市民同樂

中央社 / 高雄26日電

「2021大港開唱高雄流行音樂中心滿載測試明天登場，高雄市副市長史哲與文化局長王文翠今天到鹽埕區廟宇祈福，希望活動平安順利，並邀請大家到3個免費舞台共襄盛舉。

史哲下午帶領文化局同仁、高雄流行音樂中心工作團隊，走訪鹽埕區北極殿、三山國王廟、文武聖殿，祈願「高雄流行音樂中心海音館滿載測試演出」、「高流室內外全場域滿載測試」與「大港開唱」平安順利。

史哲在臉書感謝廟方熱情接待，並提到大家對即將啟動的高雄流行音樂中心也相當期待。他坦言面臨疫情，要啟動高流著實不易，但下半年度檔期開放申請反應熱烈，希望市民共同期待。

他表示，即將登場的大港開唱，票券雖然秒殺完售，但這次還有3個免費舞台「青春夢」、「小港祭」、「海波浪」。另外還有創意市集、NGO公共議題村、親子遊戲區等週邊活動，邀請大家配合防疫，「一起相約港邊見，享受這場人生的音樂季」。

「2021大港開唱」即將在3月27日、28日於高雄駁二藝術特區舉行，總計邀請近120組歌手樂團，包含羅時豐、、Leo王、閃靈、滅火器、美秀集團、告五人、9m88等。高雄流行音樂中心3月27日也將進行滿載壓力測試演出，預計至少吸引超過3500名歌迷進場。

高雄流行音樂中心 大港開唱 文化局

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