孕育12年 高雄流行音樂中心終將登場

千呼萬喚的高雄流行音樂中心，軟硬體經調校後將於明天開放3500名民入場共同開箱，「高流」今天先安排試演場，展示全台唯一完整建置的d&b soundscape 沉浸式音響系統及無設限伸展式舞台、貼心設計的座椅設計，未來疫情結束，海音館還將開放觀眾入場飲食，獨步全台的作法，要給樂迷全新的演唱會體驗。

兼任高流董事長的高市文化局長王文翠表示，高雄流行音樂中心經歷12年的努力終將登場，為讓場館順利營運，已在2月3日進行軟硬體技術業內測試會議，收集上百位流行音樂相關產業人士、團體與單位對場館的意見，再進行場館軟硬體調校，明天正式邀觀眾進行滿載測試。

王文翠表示，3月27日滿載測試是場館總體檢，當天邀請五組不同音樂類型的藝人演出，測試音響帶不同音樂展演的駕馭情形。高流董監事也會組成專業測試小組，從場館動線、演出效果、使用體驗等各方面評估。