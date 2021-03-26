快訊

景氣熱！二月景氣燈號亮「紅燈」十年來首見

製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

孕育12年 高雄流行音樂中心終將登場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
未來疫情結束，高流中心海音館還將開放觀眾入場飲食，獨步全台的作法，要給樂迷全新的演唱會體驗。記者劉學聖／攝影
未來疫情結束，高流中心海音館還將開放觀眾入場飲食，獨步全台的作法，要給樂迷全新的演唱會體驗。記者劉學聖／攝影

千呼萬喚的高雄流行音樂中心，軟硬體經調校後將於明天開放3500名民入場共同開箱，「高流」今天先安排試演場，展示全台唯一完整建置的d&b soundscape 沉浸式音響系統及無設限伸展式舞台、貼心設計的座椅設計，未來疫情結束，海音館還將開放觀眾入場飲食，獨步全台的作法，要給樂迷全新的演唱會體驗。

兼任高流董事長的高市文化局長王文翠表示，高雄流行音樂中心經歷12年的努力終將登場，為讓場館順利營運，已在2月3日進行軟硬體技術業內測試會議，收集上百位流行音樂相關產業人士、團體與單位對場館的意見，再進行場館軟硬體調校，明天正式邀觀眾進行滿載測試。

王文翠表示，3月27日滿載測試是場館總體檢，當天邀請五組不同音樂類型的藝人演出，測試音響帶不同音樂展演的駕馭情形。高流董監事也會組成專業測試小組，從場館動線、演出效果、使用體驗等各方面評估。

「高流」擁有全台唯一完整建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，搭配視覺動態影像，碰撞出世界級視聽感受。高流執行長李欣芸也說，高流海音館採「伸展式舞台」，能如「變形金剛」，視覺效果不受限制，每次演出都是獨一無二的型態， 創造流行音樂的「高標時代」，也將創造屬於高雄的風格。

高雄流行音樂中心擁有全台唯一完整建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，搭配視覺動態影像，碰撞出世界級視聽感受。記者劉學聖／攝影
高雄流行音樂中心擁有全台唯一完整建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，搭配視覺動態影像，碰撞出世界級視聽感受。記者劉學聖／攝影
高雄流行音樂中心歷經12年的努力，終將正式登場。記者劉學聖／攝影
高雄流行音樂中心歷經12年的努力，終將正式登場。記者劉學聖／攝影

高雄流行音樂中心 疫情

延伸閱讀

開箱高流聲光效果 高市文化局：全新演唱會體驗

高雄蛋白區行情 一路墊高

衝刺業績 高雄利基型建案火

高雄人口紅利遞減 房市藏隱憂

相關新聞

【重磅快評】托大港開唱之福 祖先才有清明法會？

可以大港開唱，卻不准清明法會？在遭到外界質疑「防疫雙標」後，高雄市政府終於宣布恢復舉辦清明法會。不過，高雄市政府還沒說清...

高市警長黃明昭首度大幅調整人事 114中階官警異動

高雄市警局今天發布中階警官人事調整命令，共有114名官警異動或改敘，職務將在3月30日履新，是高雄市警察局長黃明昭到職2...

孕育12年 高雄流行音樂中心終將登場

千呼萬喚的高雄流行音樂中心，軟硬體經調校後將於明天開放3500名民入場共同開箱，「高流」今天先安排試演場，展示全台唯一完...

不輸達娜伊谷 六龜三合溪魚群悠游又有蝴蝶飛舞

林務局屏東林區管理處今天上午在三合溪畔舉辦「森存之道蝶谷永續」植樹活動，眾人在溪谷栽種九芎、樟樹及苦楝等原生種開花樹木，...

「大港開唱」明天登場 粉絲口罩要戴好戴滿

高雄市長陳其邁就任後宣布復辦的「大港開唱」，明、後兩天120組藝人將在駁二藝術特區登場，這次規畫10個舞台，估計湧入數位...

屏縣府表揚模範學童 允諾明年每校各班都有冷氣吹

屏東縣政府今天上午在縣政府大禮堂舉辦，屏東縣慶祝109學年度兒童節暨模範兒童表揚大會，由屏東縣長潘孟安親自頒獎給縣內18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。