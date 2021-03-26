不輸達娜伊谷 六龜三合溪魚群悠游又有蝴蝶飛舞

林務局屏東林區管理處今天上午在三合溪畔舉辦「森存之道蝶谷永續」植樹活動，眾人在溪谷栽種九芎、樟樹及苦楝等原生種開花樹木，營造蝶類適合棲地。歷經多年復育，三合溪畔不僅重現紫蝶飛舞景況，溪流還有高身鯝魚、石賓、馬口魚、何氏棘䰾等台灣特有種淡水魚，種類近30種之多。

早年六龜三合橋流域是著名的「蝴蝶谷」，數量3、40萬隻之多，後來蝴蝶逐年減量。近年在屏東林管處支持下，中興社區發展協會認養三合橋畔國有林班地，並訂定綠美化認養契約，從三合橋旁步道進入溪流，山坡與空地廣植高士佛澤蘭、冇骨消等蜜源植物，每逢紫斑蝶南下過冬季節，紫斑蝶、雙標紫斑蝶、淡紋青斑蝶、絹斑蝶等蝶類飛舞。

今天上午，三合溪畔首度舉辦植樹活動，屏東林區管理處副處長朱木生、茂管處副處長李易蒼等人與社區居民栽種會開花的九芎、苦楝等原生樹種，總數200棵。朱木生說，三合溪是荖濃溪支流，串連河川、淺山、森林等生態棲地，感謝社區居民與林務局攜手保育三合溪生態。