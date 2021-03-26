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不輸達娜伊谷 六龜三合溪魚群悠游又有蝴蝶飛舞

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中興社區居民認養三合溪，這裡不僅有蝴蝶飛舞，溪流進行生態復育，居民不定期護溪巡守。圖／本報資料照
中興社區居民認養三合溪，這裡不僅有蝴蝶飛舞，溪流進行生態復育，居民不定期護溪巡守。圖／本報資料照

林務局屏東林區管理處今天上午在三合溪畔舉辦「森存之道蝶谷永續」植樹活動，眾人在溪谷栽種九芎、樟樹及苦楝等原生種開花樹木，營造蝶類適合棲地。歷經多年復育，三合溪畔不僅重現紫蝶飛舞景況，溪流還有高身鯝魚、石賓、馬口魚、何氏棘䰾等台灣特有種淡水魚，種類近30種之多。

早年六龜三合橋流域是著名的「蝴蝶谷」，數量3、40萬隻之多，後來蝴蝶逐年減量。近年在屏東林管處支持下，中興社區發展協會認養三合橋畔國有林班地，並訂定綠美化認養契約，從三合橋旁步道進入溪流，山坡與空地廣植高士佛澤蘭、冇骨消等蜜源植物，每逢紫斑蝶南下過冬季節，紫斑蝶、雙標紫斑蝶、淡紋青斑蝶、絹斑蝶等蝶類飛舞。

今天上午，三合溪畔首度舉辦植樹活動，屏東林區管理處副處長朱木生、茂管處副處長李易蒼等人與社區居民栽種會開花的九芎、苦楝等原生樹種，總數200棵。朱木生說，三合溪是荖濃溪支流，串連河川、淺山、森林等生態棲地，感謝社區居民與林務局攜手保育三合溪生態。

中山大學生物科學系副教授顏副聖紘在場解說，他表示，樟樹、苦楝及九芎是三合溪的原生樹種，苦楝及九芎開花時非常美麗，葉子及果實也是鳥類及昆蟲的食物來源，植樹可將三合溪打造成適合蝶類、鳥類等動物棲息環境。

六龜三合溪畔植樹活動，左起茂管處副處長李易蒼、中興里王里長茗洋、六龜工作站主任張智強、屏東林區管理處副處長朱木生。圖／屏東林管處提供
六龜三合溪畔植樹活動，左起茂管處副處長李易蒼、中興里王里長茗洋、六龜工作站主任張智強、屏東林區管理處副處長朱木生。圖／屏東林管處提供
中興社區居民認養三合溪，溪流有復育數量可觀的淡水魚。圖／本報資料照
中興社區居民認養三合溪，溪流有復育數量可觀的淡水魚。圖／本報資料照

屏東 紫斑蝶 認養

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