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「大港開唱」明天登場 粉絲口罩要戴好戴滿

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
大港開唱明天登場，高市衛生局提醒粉絲務必戴口罩。記者王昭月／翻攝
大港開唱明天登場，高市衛生局提醒粉絲務必戴口罩。記者王昭月／翻攝

高雄市長陳其邁就任後宣布復辦的「大港開唱」，明、後兩天120組藝人將在駁二藝術特區登場，這次規畫10個舞台，估計湧入數位樂迷，但高雄市衛生局表，入場者一律採實名制、戴口罩且規劃定點飲食專區，拒戴口罩勸導不聽者，可罰3千元至1萬5千元。

大港開唱復辦，門票早在去年8月預售時就秒殺，今年配合高雄流行音樂中心落成，還將在高流戶外廣場開設第二個大型舞台。兩天演出，共120組歌手樂團開唱，包括羅時豐、徐若瑄、陳珊妮、Leo王、金曲樂團閃靈、滅火器、茄子蛋、美秀集團、告五人等，卡司堅強。

這是高雄在疫情延以來，集結人數可能最高的大型活動，衛生局不敢掉以輕心，要求參加的數萬樂迷除戴口罩、健康監測、實名制、遵守飲食規範外，主辦單位也規劃定點飲食專區，未戴口罩經勸導不聽者，可處以3千元至1萬5千元罰款。

口罩 衛生局

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