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開箱高流聲光效果 高市文化局：全新演唱會體驗

中央社 / 高雄26日電

高雄流行音樂中心海音館明天將舉行滿載測試演出「高流Play！」。高雄市文化局長王文翠表示，高流聲光效果十足，搭配伸展式舞台及座椅設計，將帶給樂迷全新演唱會體驗。

「2021年大港開唱」明、後天將在駁二藝術特區登場，高雄流行音樂中心海音館也將同時舉辦滿載測試演出「高流Play！」，是高流2月3日進行軟硬體技術業內測試會議並進行場館硬體調校後，首次開放民眾入場。

身兼高流董事長的王文翠表示，經歷12年等待，滿載測試是場館總體檢，除開放觀眾進場，也藉不同藝人演出，測試音響設備在不同音樂展演情形。高流董監事會將組專業測試小組，評估動線、體驗、演出效果，讓海音館進入最後調校階段，準備正式開幕。

王文翠表示，監察院長陳菊、高雄市長陳其邁與副市長史哲也將共同出席滿載測試演出，從市港合一、爭取高流興建到推動行政法人成立，3人皆為高雄流行音樂中心重要推手。

高雄流行音樂中心建置全台唯一d&b soundscape沉浸式音響系統，搭配視覺動態影像，打造雙重感官體驗感受。高流執行長李欣芸表示，這套獨步全台的音響系統，預告開創台灣演唱會全新格局，打開樂迷對於聽覺的全新感受。

除了音響系統外，海音館的舞台空間以「伸展式舞台」形式規劃，讓所有的視覺效果不受限制，將場域空間最大化留給製作團隊發揮。座椅的飲料杯架則可在疫情結束後，開放觀眾入場飲食，享有國外演唱會體驗。

測試場邀請歌手高爾宣、孫盛希、DJ Mykala.k.a.林哲儀、樂團「宇宙人」及「康康康樂隊」，5組不同類型藝人輪番上陣，帶領3500名樂迷搶先體驗全台唯一完整系統建置d&b soundscape沉浸式音響系統，並感受無設限伸展式舞台及燈光魅力。

高雄流行音樂中心 演唱會 高雄市

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