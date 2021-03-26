澎湖海上花火節搭LINE十週年 熊大兔兔現身夜空

2021澎湖國際海上花火節今年搭配通訊軟體LINE的十週年活動，將在4月22日登場，除主題花火與無人機秀外，還有LINE經典角色熊大、兔兔都將現身澎湖夜空，讓花火盛會更加精彩迷人。

「2021澎湖國際海上花火節－LINE十週年生日」活動，澎湖縣長賴峰偉、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長許宗民與澎湖旅宿等業者今天一起對外宣布，今年澎湖國際海上花火節4月22日起正式揭開序幕。

賴峰偉表示，澎湖國際海上花火節是全台歷時最久並最指標性的觀光活動之一，之前分別引進過科技無人機、迪土尼角色，今年邁入第19年搭配LINE十週年活動，經典明星熊大、兔兔都將在花火秀演出，預料將在後疫期再掀一波高峰。

縣府旅遊處表示，今年主題為「2021澎湖國際海上花火節－LINE十週年精彩綻放」，自4月22日至6月28日止，主場為每週一、四在澎湖馬公市觀音亭舉辦；其中有8場是LINE的主題秀，還有5月8日七美、5月22日望安及6月5日吉貝為3場的離島場次，總計施放23場次。

旅遊處指出，除了400架無人機科技燈光秀、煙火秀和國內20個知名表演團體輪流擔綱表演以外，大小朋友都知道的經典明星熊大、兔兔也都將出現在夜空中，讓花火節更加精彩。