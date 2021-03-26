屏縣府表揚模範學童 允諾明年每校各班都有冷氣吹

屏東縣政府今天上午在縣政府大禮堂舉辦，屏東縣慶祝109學年度兒童節暨模範兒童表揚大會，由屏東縣長潘孟安親自頒獎給縣內181名國小模範生。除了肯定模範生，潘孟安也宣布，只要度過今年的暑假，明年2月前，全縣每所學校、班級，都能裝上冷氣空調。

今天接受表揚的181名學童之中，泰武郷武潭國小莊可欣，除在校成績優異，參加校內柔道隊，還屢次代表學校對外比賽，不僅多次獲獎，還是全國柔道錦標賽團體組冠軍，是同學眼中文武雙全的榜樣。

新園鄉鹽洲國小陳妍希，除在校成績優異，運動、語文及紙影戲社團等動靜才藝，都受到多方肯定，也代表學校參予「2020看見家鄉影展」，且能在拍攝期間，身兼導演、主持。

在表揚會上，除了肯定模範生，為了讓孩童有更好的學習環境，潘孟安表示，縣府近期已陸續改善學校硬、軟體設施，從翻新校舍、裝設冷氣並在網路方面加大頻寬、電子白板普及化，讓學生可以擁有足夠的學習資源，也能有安全的學習場域。

潘孟安說，每所學校、教室電力設備改善工已同步在發包，只要度過今年的暑假，預計明年2月之前，全縣每所學校、班級，都能裝上冷氣空調。

潘孟安還說，除改善硬體設施以外，縣內今年也會增聘40名外籍老師，加上去年25名外籍老師，未來有望每校都有外師巡迴各校服務，並且在基礎教學之外，透過情境式教學，讓屏東學童不落人後，並與世界接軌。