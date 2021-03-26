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觀摩工地酒測管制 高市盼增監督檢查減少工安職災

中央社 / 高雄26日電

高雄市政府勞工局今天舉辦工地酒測管制觀摩，副市長羅達生表示，希望能提升營建工地自主管理能力，配合增加勞動監督檢查，共同降低營造工地職災

高雄近期工安事故頻傳，高雄市勞工局上午在前金區光復三街新建住宅工地舉辦「工地酒測管制措施觀摩會」，羅達生到場觀摩並強調，應避免因勞動力缺乏，營造商趕工而發生職業災害。

他表示，市府已針對中、高風險營造工地實施普查，也要請業者加強防災意識、落實安全管理及設置防護設施，與市府共同維護勞工及市民安全與健康，希望透過觀摩強化業者自律，消弭勞工喝酒上工，積極保障工安，並減少發險職災風險。

高雄市勞工局鎖定443處中、高風險工地，4月底前完成重點防災事項的普查，截至3月25日止，完成檢查80處工地，其中11件停工處分，83件開罰，罰鍰合計新台幣383萬元，以未落實防墜措施、未設置護欄、護蓋或安全網為最常見缺失。

另外，針對小型的民間修繕工程，勞工局也將優先實施宣導、輔導，並透過中小企業改善安全衛生設施補助計畫，協助業者落實相關的防護措施。

勞工局長李煥熏指出，勞工作業須高度專業及注意力外，承攬商也應加強安全意識，透過工地酒測與工具箱會議、確保帶妥個人防護具，防止職災發生。勞工局勞檢處將持續加強監督檢查，若發現未落實承攬及自主管理，將從嚴處罰。

勞工局 職災 酒測

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