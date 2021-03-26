崁頂農會當權、在野派持續僵持 新任理監事依舊難產

月前基層農會改選落幕，屏東各區農會近期也陸續選出農會代表與農事小組長，但崁頂農會因當權派與在野派，分別在會員代表席次，以及理監事資格展開攻防，造成新任理監事難產。今天崁頂農會再度展開臨時會議，卻因未取得縣府同意，因此，無法認定本次臨時會，崁頂農會總幹事郭紘瑋仍強調，本次會議應該列計，且農會空轉並非農民之福。

崁頂農會今天上午舉辦召開臨時會員代表大會，但今天僅有當權派13名代表出席，即便縣府未同意崁頂農會召開會議，但崁頂農會總幹事郭紘瑋仍強調，這次應列入「流會」次數。

熟悉農會系統的人士指出，依規定，若會員代表大會第3次流會，出席代表就不須達半數人，只要三分之一就能成會，因此，在野派人士認為，當權派為挽救席次的劣勢，採3次流會的方式，來扳回劣勢。

在32個代表席次，占有19席過半優勢的在野派，於3月11日的大會上，提出臨時動議，要求解除現任總幹事職務、暫由信用部主任代理總幹事，並重新辦理理監事登記、審查、改選等事宜，由於程序不符遭駁回，大會最後不歡而散。

此外，即便現任理監事人選，當權派以6比3席得勢，卻仍有部分理監事遭指控，當權派部分理監事的農地並未從事實際生產，以此指控資格爭議，因此，上層單位要求，必須先釐清資格問題，再行會員代表大會，也成為這次會員代表大會難以順利進行的原因。

郭紘瑋認為，現有理監事人選已經審查完備，並不需要再次重新開始審查，雖然代表人數不夠，但合格理監事人選，依舊是高過在野派；郭強調，若新的人選無法產出，不僅造成地方服務空轉，更會讓農民權益損失。

縣府農業處指出，若農會要召開會員代表大會，必須經過縣府同意，並且必須有指導員有出席，然而，崁頂鄉農會未經同意，也無指導員在場的情況下召開臨時會，因此，不認定今天會議，也沒有「流會」問題。