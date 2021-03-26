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高雄水情4/1亮橙燈 將關閉6處公立泳池

中央社 / 高雄26日電

高雄市水情燈號4月1 日將轉橙燈，高雄市運動發展局今天表示，因應限水政策，將關閉6處公立自管游泳池，也將對委外及民營泳池進行調整及宣導，加強呼籲民眾節約用水、共體時艱。

高雄市水情燈號目前為減壓供水黃燈，為第一階段限水減壓供水。但因水情嚴峻，將於4月1日轉為橙燈，為第二階段限水減量供水。

因應限水政策，運動發展局今天表示，4月1日起，關閉旗津、三民、鼓山、右昌、甲仙、東門公立自管游泳池，共6池。另國際池、左營池、新興池及楠梓池4池維持開放，但將採加藥及水中吸塵器維持水質，同時呼籲民眾節約用水、簡易淋浴。

另外，委外泳池部分，鳳山游泳池將採不補新水，增加水質過濾頻率，以維持水質。原每日開放2場次的前鎮游泳池，自4月1日起調整為每日僅開放下午1場次，大寮游泳池4月1日起僅開放上午場次，大社游泳池則暫停開放。

民營泳池部分，運發局表示，將加強宣導配合政府限水措施，以節水共體時艱，並將配合查核不定時派員現場瞭解及督導。

限水 水質 高雄市

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