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金寧鄉石蚵小麥文化季4/11登場 千人剝蚵等你來體驗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉的石蚵小麥文化季系列活動，即將在4月11日登場，當中的重頭戲非剝蚵比賽莫屬，歡迎有興趣的鄉親及遊客踴躍報名參加。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉的石蚵小麥文化季系列活動，即將在4月11日登場，當中的重頭戲非剝蚵比賽莫屬，歡迎有興趣的鄉親及遊客踴躍報名參加。圖／金寧鄉公所提供

金寧鄉每年的重頭戲「石蚵小麥文化季之漫遊金寧活動」將於4月11日起至5月22日舉辦，去年因疫情停辦一年，今年捲土重來，屆時將有精彩可期的表演、競賽、闖關等趣味體驗，還有首次為應屆畢業生所舉辧的未成年告白主張活動，歡迎民眾呼朋引伴作伴來七迌，期能再次為金門觀光旅遊產業注入新契機。

金門金寧鄉獨特一望無際滿滿的石蚵田，一片片黃澄澄、沉甸甸浪隨風起舞小麥浪的麥田，漫遊唯美景緻樂活趣。今年石蚵小麥文化季系列活動，特與鄉內社區發展協會合作推出在地生活體驗，包括金寧鄉安岐社區發展協會推出的紅龜粿手作和慢遊社區生活體驗，以及古寧頭社區發展協會推出的探索石蚵林活動。

金寧鄉長楊忠俊表示，因疫情衝擊，金門觀光旅遊業面對嚴峻挑戰，是以今年石蚵小麥文化季活動將突破轉變，首創與地景結合規劃麥田滑步車闖關體驗及期間限定的互動式田間裝置藝術，親子療癒漫遊金寧。同時邀請社區學校及鄉民們共襄盛舉，讓一年一度的「石蚵小麥文化季」活動品牌亮點國際，增進觀光經濟產值。

今年報名分為兩部分，公所先開放部分梯次供旅行社報名，之後公所將另開放多場梯次供所有遊客及島民參與，為養成「使用者付費」概念，在地生活體驗活動，每位參加者需付新台幣100元行政費。

當日開幕活動規劃有闖關扭蛋送好禮(最大禮滑步車一台以及鬼滅之刃系列產品)、麥田滑步車闖關體驗、期間限定互動式田間裝置藝術、特色園遊會、宣導攤位大集合、石蚵手作DIY體驗，小麥創意DIY體驗等，還有精彩的節目表演以及吹泡泡達人大頭哥哥帶全家大小朋友一同玩樂趣！

系列活動中的重頭戲非剝蚵比賽莫屬，之前舉辦的千人剝蚵體驗深獲好評，今年因疫情關係雖縮小規模，但仍著重在競技的樂趣，並提供優質的獎品，希望有興趣的鄉親及遊客踴躍報名參加，名額有限120人額滿為止，免費報名參加。報名方式採上網報名https://www.beclass.com/rid=2446295605bfbe015f76

本次系列活動採取預先報名機制，網路線上報名有探蚵林體驗、剝蚵比賽、滑步車闖關體驗，報名專線0952-117950湯小姐。

金門金寧鄉獨特一望無際滿滿的石蚵田，一片片黃澄澄、沉甸甸浪隨風起舞小麥浪的麥田，漫遊唯美景緻樂活趣。圖／金寧鄉公所提供
金門金寧鄉獨特一望無際滿滿的石蚵田，一片片黃澄澄、沉甸甸浪隨風起舞小麥浪的麥田，漫遊唯美景緻樂活趣。圖／金寧鄉公所提供

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