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金湖數位機會中心啟用 嘉惠銀髮族免費學電腦

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
設於新頭社區發展協會的金湖數位機會中心今日熱鬧舉行揭牌，各界貴賓一起見證啟用。圖／金湖鎮公所提供
設於新頭社區發展協會的金湖數位機會中心今日熱鬧舉行揭牌，各界貴賓一起見證啟用。圖／金湖鎮公所提供

設於新頭社區發展協會的金湖數位機會中心今日熱鬧舉行揭牌，未來將作為在地數位學習服務基地，結合生活應用及新興科技體驗等服務，普及偏鄉民眾數位應用、提升整體生活品質，並強化偏鄉民眾數位應用與數位行銷能力，不少到場的爺爺奶奶，也頻頻詢問未來的開班與使用情形。

這項揭牌由教育部科長鄭凱仁、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖、金門縣政府教育處副處長黃雅芬、金湖數位機會中心理事長陳國泰、金城數位機會中心總幹事翁明振、萬里數位機會中心組長張藝騰、雙溪數位機會中心總務主任黃建彰等人共同揭牌，希望藉由設置數位中心，落實深耕偏鄉數位關懷，鼓勵鄉親「樂在數位應用學習」，現場氣氛熱絡。

金湖鎮長陳文顧表示，期望金湖數位機會中心的設置，能提升民眾公民參與、e化線上自我學習、促進親子關係，更鼓勵高齡者走出家門，與社區連結增強社會參與，將可延緩失能也抗老化，共同激盪出有溫度，符合人心的數位教育服務，歡迎大家把數位機會中心當作資訊補給站，可常相邀好朋友來金湖數位機會中心DOC教室免費學電腦。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖表示，數位科技日益躍進之下，不斷推陳出新，由於智慧型手機及網路的普及，數位生活成為常態，為縮短城鄉的數位落差，DOC提供偏鄉民眾資訊平台環境，協助褒忠鄉民眾學習電腦及平版，推廣銀髮族數位應用學習，並提升地方居民數位能力。

據了解，這處金湖數位機會中心，是申請到教育部「偏鄉數位應用推動計畫」，未來將對鄉親有很多幫助，可以積極協助提供偏遠鄉親、弱勢學童資訊應用與數位服務。以金湖數位機會中心為據點，可多觸角式行動化服務，擴大民眾資訊應用與加值能力的培育，讓金湖鎮的鄉親獲得數位學習資源。

金湖數位機會中心今日熱鬧舉行揭牌，與會貴賓一起參觀內部的教材。圖／金湖鎮公所提供
金湖數位機會中心今日熱鬧舉行揭牌，與會貴賓一起參觀內部的教材。圖／金湖鎮公所提供

偏鄉 教育部 老化

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