金門籍學子獨享交通圖書券與就學津貼 4月1日受理申請

金門籍的學子注意囉！金門縣府教育處今天表示，109學年度第二學期「縣籍旅台學生交通圖書券」以及「就學津貼」，將預定從4月1日起開始受理申請，申請時間持續到4月30日前截止。

教育處提醒符合申請資格的學生，於填妥申請表，並備妥相關證件資料後，於教育處上班時間前往縣政府左側大樓二樓教育處辦公室逕行申請，或可以採郵寄方式（請附上回郵信封貼足掛號郵資，由教育處寄回）辦理。而相關申請辦法，以及各項的申請表格，均可至縣府教育處網頁（http://www.km.edu.tw/）左下側的「便民服務申請區」欄位下載填寫。

縣府教育處表示，申請學生交通圖書券的資格，需為：就讀國內（外）高級中等以上學校之在學學生，同時符合學生本人設籍金門縣10年以上，現仍設籍金門縣且曾就讀於地區幼兒（稚）園、國小、國中或高中（職），合計滿6年以上者；或設籍金門縣烏坵鄉10年以上，且現仍設籍金門縣之在學學生，即可申請學生交通圖書券。

但前述所稱學生，並不含各類在職專班、假日班、社區大學、空中大學、教育推廣學分班、各級補校、學士後各學系、重讀或延畢學生、帶職帶薪人員、及其他已領取軍人退休俸（終生補助生活補助費）、政務人員、公教人員、公營事業退休（職）人員支（兼）領月退休（職）金或一次退休金人員及符合個人年所得新臺幣30萬元以上之進修部（夜間部）學生。

申請交通圖書券者，還請檢附：

一、申請書。二、初次申請者須檢附載有詳細記事、足資認定設籍金門縣時間之戶籍資料或戶口名簿影本；再次申請者檢附相關戶籍資料。三、就讀金門縣滿6年之畢業證書影本或滿6年之就學證明。四、當學期之註冊繳費單影本（須有學雜費明細及繳費證明，以供審核是否具有學費減免。五、學生本人存摺封面影本（初次申請者須檢附，再次申請者如帳戶相同者則無須檢附）。六、進修部（夜間部）學生另檢附主管稽徵機關提供108年度年所得證明。

教育處表示，交通圖書券的使用範圍，除可以搭乘飛機往返台灣金門之外，亦可以用於搭乘小三通航線前往大陸，或是於金門特約商店購買圖書文具用品等，使用範圍很廣。