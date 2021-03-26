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高雄鐵路地下後改路名遭抗議 恆豐街居民不接受鐵道路

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市三民區恆豐街許多居民希望保留目前街名，不希望被改為「鐵道三路」。記者楊濡嘉／攝影
高雄市三民區恆豐街許多居民希望保留目前街名，不希望被改為「鐵道三路」。記者楊濡嘉／攝影

高雄鐵路地下化之後，原地面鐵路變為綠廊帶，高雄市政府將廊帶沿線的道路，從鳳山區、苓雅區到三民區命名為鐵道一路到三路，但是鐵道三路原來有一段近700公尺長、100多戶住家的恆豐街，許多居民接到改路名通知之後相當反彈，今天並向市府抗議更路名之前沒有詢問住戶的意見，至少過半住戶反對改路名。民政局表示，這是新馬路開闢後的門牌整編，如居民不同意改路名，可徵得過半數住戶的同意，把名稱改回恆豐街。

高雄市區鐵路還沒有地下化時，三民區恆豐街隔著鐵道與高雄中學的圍牆相望，鐵路地下化之後，現在隔著鐵道移除後改建的綠廊帶，正好面對高雄中學的圍牆；也就是說，高雄中學北面圍牆與恆豐街住家之間是一條有綠帶的新馬路。

恆豐街居民表示，2月22日接到通知，已是確定要整編的通知，在此之前沒有接要改路名的詢問，民政局給他們的通知單上載明是依「高雄市道路命名及門牌編釘自治條例」第12條規定，於109年12月分別與轄區鐵園道工程沿線竹方里長們共同研商，並於110年1月8日經高雄市政府道路命名規畫小組第26次會議決議。

民政局表示，12月與里長研商，沿線鳳山、苓雅、三民區共29里的里長都同意新道路命名為鐵道一路到三路，民政局本來建議命名綠廊路，但有里長認為他們的里就在鐵道旁，改為鐵道路比較有紀念意義，民政局尊重里長們的意見，也展開作業，今天完成更路名。

民政局表示，鐵道路從鳳山到三民區，除了恆豐街，其他多是「巷」、「弄」，恆豐街的居民如果不願改路名，要依自治條例的規定，徵求半數以上居民的同意，把鐵道三路改回恆豐街。

恆豐街的居民表示，「恆豐」是紀念一位參加過大膽島戰役的「史恆豐」將軍而來，閩南語也有「幸福」諧音，比「鐵道」的閩南語有「剃刀」諧音來得好，最重要的是市府要改街名的過程不民主，沒有傾聽民意，不尊重居民的權益。

議員吳益政、林于凱、民眾黨三民服務處主任李佳玲力挺不同意更街名的居民，今天也陪同居民到三民區公所陳情。居民表示，他們已得到過半住戶同意續用「恆豐街」之名，要申請改回原街名。

高雄市三民區恆豐街本來是高雄火車站鐵道北面的小街道，鐵路地下化之後成為綠廊帶旁的較大馬路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市三民區恆豐街本來是高雄火車站鐵道北面的小街道，鐵路地下化之後成為綠廊帶旁的較大馬路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市三民區恆豐街許多居民不接受路名被改為「鐵道三路」。記者楊濡嘉／攝影
高雄市三民區恆豐街許多居民不接受路名被改為「鐵道三路」。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員林于凱（左一）、吳益政（左二）、民眾黨三民服務處主任李佳玲傾聽恆豐街居民的意見。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員林于凱（左一）、吳益政（左二）、民眾黨三民服務處主任李佳玲傾聽恆豐街居民的意見。記者楊濡嘉／攝影

鐵道 高雄市 鐵路地下化

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