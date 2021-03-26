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「六堆」輕軌彩繪列車出發 客家運動會今年由美濃主辦
今年是六堆客家先民開基300年，適逢高雄美濃相隔12年再辦六堆運動會，預計4月10日、11日兩天登場。今早行政院客委會副主委鍾孔炤、高市副市長史哲等人點燃運動會聖火，以「六推300」當主題打造的輕軌彩繪列車正式亮相，帶著感恩與平和精神啟程。
「六堆」之詞緣起於明末清初朱一貴事件，六堆分別是中、左、右、前、後及前堆，美濃、六龜、杉林、旗山與甲仙等地客家鄉親屬右堆。高市客委會今早在輕軌凱旋公園站辦記者會，宣布第56屆六堆運動會下月在美濃舉辦，六堆300高雄活動也正式展開。
記者會上，輕軌列車亮相，車廂彩繪剪紙、紙傘、新丁燈、六堆運動會、石獅公、步月樓、尖炮城與敬字亭等六堆文化特色地景與客家元素，色彩層次豐富。高市客委會指出，彩繪車廂即日起至6月行駛高雄市區，將客家人文地景帶入港灣、河岸或草地公園等地。
副主委鍾孔炤表示，六堆運動會自1949年起由六堆12鄉區輪流舉辦，素有「大武山下的小奧運」之稱，是全台唯一跨區域且固定舉辦的客家體育競賽，先賢先烈的硬頸、忠義與團結精神留存至今，輕軌象徵「六堆300年」的平和與感恩精神；多年來運動會扮演重要角色，下一次再輪到美濃主辦要等24年，非常難得。
現場準備六堆300慶祝蛋糕，鍾孔炤、史哲等人引燃運動會母火，再由美濃國小棒球隊與田徑隊6名球員接下，聖火預計4月7日從屏東竹田鄉六堆忠義祠出發，傳遞至高屏六堆等地。
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