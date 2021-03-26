屏東這路口只改善一項工程 肇事率一個月內就銳減

屏東縣政府警察局交通隊與路權機關，去年底完成民生東路與瑞光路口改善工程，有效緩減鄰近鄉鎮透過台1線進出屏東市的壅塞情形，更將月平均30件交通事故，減低至10件以下，有鑒於此，經屏東縣政府主管會議將於7月底前完成部分路段改善工程，以利降低交通事故發生率。

鄰近屏東市的麟洛、內埔鄉，多數駕駛都會利用台1線續接民生路進入屏東市區，其中，民生東路與瑞光路一段路口，自去年7月開通後，尖峰時段，因車道容量有限，左右轉車占據雙車道，不僅影響交通，事故件數更是居高不下。

屏東縣政府警察局與公路總局第三區養護工程處研議，為降低該路口肇事率，於民生東路與瑞光路一段路口，新增左轉專用道。

去年12月底，完成民生東路與瑞光路路口改善工程後，有效疏解直行轉彎車交織，不僅改善該處車流壅塞狀況，交通事故發生數也從單月最高峰30件，降至個位數。

交通隊分析，民生路段的事故，以左側側撞居多，以民生、逢甲、復興路口為例，去年，發生70件事故，其中，左側側撞24件最多占34％。

透過民生東路與瑞光路口改善工程的成效，經縣府主管會議指示、規畫下，先針對復興路新增左轉保護時相，配合增設左轉車道，取消中華路與民生路延伸路口，以及進行調整號誌等改善措施。

此外，後續則於民生路與自由路口、民生路與廣東路口及民生路與香揚路口新增左轉保護時相，並於民生東路路段試辦中央實體阻隔等。

交通隊表示，改善工程預計於今年7月底前完成，該計畫也獲交通部支持及經費補助。