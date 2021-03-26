快訊

衝突不斷！以色列貨輪行駛阿拉伯海 突遭伊朗導彈攻擊

選票懲罰文在寅？首爾市長補選南韓進步派「翻車之戰」

屏東這路口只改善一項工程 肇事率一個月內就銳減

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
去年12月底，完成民生東路與瑞光路路口改善工程後，有效疏解直行轉彎車交織，不僅改善該處車流壅塞狀況，交通事故也跟著降低。圖／警方提供
去年12月底，完成民生東路與瑞光路路口改善工程後，有效疏解直行轉彎車交織，不僅改善該處車流壅塞狀況，交通事故也跟著降低。圖／警方提供

屏東縣政府警察局交通隊與路權機關，去年底完成民生東路與瑞光路口改善工程，有效緩減鄰近鄉鎮透過台1線進出屏東市的壅塞情形，更將月平均30件交通事故，減低至10件以下，有鑒於此，經屏東縣政府主管會議將於7月底前完成部分路段改善工程，以利降低交通事故發生率。

鄰近屏東市的麟洛、內埔鄉，多數駕駛都會利用台1線續接民生路進入屏東市區，其中，民生東路與瑞光路一段路口，自去年7月開通後，尖峰時段，因車道容量有限，左右轉車占據雙車道，不僅影響交通，事故件數更是居高不下。

屏東縣政府警察局與公路總局第三區養護工程處研議，為降低該路口肇事率，於民生東路與瑞光路一段路口，新增左轉專用道。

去年12月底，完成民生東路與瑞光路路口改善工程後，有效疏解直行轉彎車交織，不僅改善該處車流壅塞狀況，交通事故發生數也從單月最高峰30件，降至個位數。

交通隊分析，民生路段的事故，以左側側撞居多，以民生、逢甲、復興路口為例，去年，發生70件事故，其中，左側側撞24件最多占34％。

透過民生東路與瑞光路口改善工程的成效，經縣府主管會議指示、規畫下，先針對復興路新增左轉保護時相，配合增設左轉車道，取消中華路與民生路延伸路口，以及進行調整號誌等改善措施。

此外，後續則於民生路與自由路口、民生路與廣東路口及民生路與香揚路口新增左轉保護時相，並於民生東路路段試辦中央實體阻隔等。

交通隊表示，改善工程預計於今年7月底前完成，該計畫也獲交通部支持及經費補助。

交通隊強調，交通事故肇因主要在於人、車、路三大要素，針對交通事故防制，採工程、教育及執法的3E政策進行，期望有助於降低肇事率。

屏東市相關路口改善工程計於今年7月底前完成。圖／警方提供
屏東市相關路口改善工程計於今年7月底前完成。圖／警方提供

屏東縣政府 車道

延伸閱讀

台中水利局科長要業者提供代步車 涉貪污遭起訴

褒忠有才村不再成「水鄉澤國」 水利署投4億推在地滯洪

苗栗水情吃緊 徐耀昌視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程

一件襯衫／屏東務農老夫妻 攜手走過50年婚姻的信念

相關新聞

遭批「雙標」 高市恢復清明法會

清明節將屆，高雄市民政局預計27日起啟動掃墓祭祖服務，基於防疫一度宣布停辦法會，卻遭到藍綠議員質疑，國民黨議員邱于軒批評...

屏東這路口只改善一項工程 肇事率一個月內就銳減

屏東縣政府警察局交通隊與路權機關，去年底完成民生東路與瑞光路口改善工程，有效緩減鄰近鄉鎮透過台1線進出屏東市的壅塞情形，...

潮州民治溪畔花旗木意外盛開 攝影愛好者拍下難得美景

屏東潮州鎮民治溪畔，每到3月盛開的粉色花海就變成溪畔限定美景，雖然今年寒流、少雨，但花旗木卻開得比以往茂盛，吸引不少民眾...

哈尤溪超收枯等接駁 遊客怒批

屏東縣霧台鄉七彩哈尤溪祕境，每年1到3月枯水期是「限定版」美景，吸引遊客遊賞，但網友「東方」前天在臉書貼文，指先前每天總...

建案車道口設中庸街 將畫黃網線

高雄鐵路地下化之後，三民區中庸街南北貫通，汽機車流量大增，當地居民不滿中庸街與建國路口一處新建案，地下停車場出入口竟做在...

一卡通繳牌照稅 早鳥優惠

繼去年台北、桃園、雲林、台南、高雄開放LINE Pay Money繳納牌照稅後，今年再增新北、台中、彰化、屏東、台東5縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。