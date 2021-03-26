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潮州民治溪畔花旗木意外盛開 攝影愛好者拍下難得美景

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
攝影愛好者透過多年觀察，利用太陽的方位角與仰角，拍下夕陽與民治溪盛開的花旗木對應的美景。圖／南山秋雄提供
攝影愛好者透過多年觀察，利用太陽的方位角與仰角，拍下夕陽與民治溪盛開的花旗木對應的美景。圖／南山秋雄提供

屏東潮州鎮民治溪畔，每到3月盛開的粉色花海就變成溪畔限定美景，雖然今年寒流、少雨，但花旗木卻開得比以往茂盛，吸引不少民眾駐足欣賞。此外，也有在地攝影愛好者，抓緊日落時機，與民治溪畔盛開的花海對應，拍下難得的夕陽美景。由於開花時機，與太陽方位對應溪畔的時間有限，潮州鎮公所也鼓勵把握賞花時機。

鎮公所指出，5年前，為美化地方景觀，於民治溪畔種下一百多棵花旗木，而花旗木又稱泰國櫻花，也有平地櫻花樹之稱，因此，每到開花季節，就會營造出櫻花大道的意象。

鎮公所表示，在民治溪畔種下一百多棵花旗木，過往都是階段式開花，每棵樹盛開的程度不一，今年因寒流、少雨的影響，開花時間延後，卻比往年更茂盛。

此外，花旗木盛開的民治溪畔，也是攝影愛好者熱門取景地，黃姓攝影愛好者表示，由於台灣四季太陽的方位角與仰角，會隨時間而改變，透過多年觀察，發現夕陽在每年3月23日左右，可與民治溪盛開的花旗木對應，形成懸日或夕陽從民治溪下沉的美景。

黃男還說，要拍到民治溪懸日的美景，不僅要看天氣、空汙狀況，還要非常有耐性等待日落，此外，太陽的方位角與仰角會持續變化，要拍出這類美景，大概只剩下幾天的時間，因此，想觀賞或拍攝的民眾，必須把握機會。

由於民治溪畔花旗木的開花期，僅有1個月左右，鎮公所也廣邀民眾握賞花時機。

攝影愛好者透過多年觀察，利用太陽的方位角與仰角，拍下夕陽與民治溪盛開的花旗木對應的美景。圖／南山秋雄提供
攝影愛好者透過多年觀察，利用太陽的方位角與仰角，拍下夕陽與民治溪盛開的花旗木對應的美景。圖／南山秋雄提供

花旗木 櫻花

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