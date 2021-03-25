高市鐵路地下化園道命名 鐵道街諧音民眾有意見

高雄市完成鐵路地下化園道開闢及綠美化，同時辦理門牌整編，但是有不滿戶政資料異動的民意，還有人以鐵道街音似「剃刀街」，批評市府不尊重民意，反對門牌整編。

鐵道街園道跨鳳山、苓雅、三民區，市府民政局今天表示，配合鐵道街整編辦過說明會並和沿線居民溝通，因為鳳山段尚有爭議，戶政事務所整編作業暫緩，至於三民、苓雅區整編作業26日生效。門牌戶政整編包括身分證及戶口名簿等資料，至於證件換發將陸續辦理。

高雄市區鐵路地下化全長15公里，沿線開闢為綠園道；配合沿線門牌整併段，從鳳山青年二路到三民區同盟三路共6.76公里，因為沿線家戶原來是巷弄門牌，經市府規劃整併，已於今年1月14日核定為「鐵道街」，再依路段不同規劃分為鐵道街、鐵道一街、二街、三街等。

民政局有邀沿線居民開說明會，不過有民意不滿要戶政資料異動、證件及通訊資料變更，另有人對新路名「鐵道街」音似「剃刀街」認為不友善，怒批市府一意孤行。口另外，居住在高雄車站附近的劉先生不滿沿用逾60年的恆豐街，台語音似「幸福街」，未來要被整編為「鐵道三街」（剃刀街），批評市府作法不民主，居民感到無奈。