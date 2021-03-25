快訊

父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

高市鐵路地下化園道命名 鐵道街諧音民眾有意見

中央社 / 高雄25日電

高雄市完成鐵路地下化園道開闢及綠美化，同時辦理門牌整編，但是有不滿戶政資料異動的民意，還有人以鐵道街音似「剃刀街」，批評市府不尊重民意，反對門牌整編。

鐵道街園道跨鳳山、苓雅、三民區，市府民政局今天表示，配合鐵道街整編辦過說明會並和沿線居民溝通，因為鳳山段尚有爭議，戶政事務所整編作業暫緩，至於三民、苓雅區整編作業26日生效。門牌戶政整編包括身分證及戶口名簿等資料，至於證件換發將陸續辦理。

高雄市區鐵路地下化全長15公里，沿線開闢為綠園道；配合沿線門牌整併段，從鳳山青年二路到三民區同盟三路共6.76公里，因為沿線家戶原來是巷弄門牌，經市府規劃整併，已於今年1月14日核定為「鐵道街」，再依路段不同規劃分為鐵道街、鐵道一街、二街、三街等。

民政局有邀沿線居民開說明會，不過有民意不滿要戶政資料異動、證件及通訊資料變更，另有人對新路名「鐵道街」音似「剃刀街」認為不友善，怒批市府一意孤行。口另外，居住在高雄車站附近的劉先生不滿沿用逾60年的恆豐街，台語音似「幸福街」，未來要被整編為「鐵道三街」（剃刀街），批評市府作法不民主，居民感到無奈。

鐵道 門牌 鐵路地下化

延伸閱讀

高市民安7演習 複合式災害搶救場面逼真

高雄鐵路地下化後窄街車流增 大樓車道設中庸街遭抗議

水情4/1轉橙燈 高市整備檢測抗旱水井備用

高雄市為防疫取消清明法會 鼓勵民眾線上祭祖

相關新聞

挨批！大港開唱復辦清明法會卻叫停 高市府改照辦法會

一度宣布今年清明節納骨塔區停辦法會的高雄市民政局殯葬管理處，處長石慶豐今天表示，8個納骨塔區的清明法會都將舉辦，4月4日...

中油石化事業部辦公益捐血 鄉親踴躍挽袖捐5萬cc解血荒

台灣中油公司石化事業部今天舉辦「中油百萬CC熱情公益捐血」活動，號召員工、員眷挽袖捐血，並邀請林園鄉親共同響應，共捐了5...

一件襯衫／屏東務農老夫妻 攜手走過50年婚姻的信念

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則老夫老妻的愛情故事。採訪了一對在屏東從事農耕的夫妻，分享他們在第一次見面就認定彼此後，如何相互扶持，從相遇到相知相惜，攜手走過50年婚姻。

影／霧台哈尤溪秘境亂象 遊客怒批價格貴、配套不完善

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落的七彩哈尤溪秘境，每年1到3月枯水期，現正是探訪的時...

高雄青年國際志工團招募新血 邀國內外青年加入雄有力

高雄市政府青年局去年打造青年國際志工團，近百名高雄青年加入，今年擴大規模將再招募60名新血，即日起受理報名至5月25日止...

小琉球旅運今年將衝300萬人次 打造新漁港遊客中心

因應東港到小琉球長期客、貨運與觀光發展需要，琉球新漁港遊客中心今舉行動土典禮，將現有老舊候船室建築改建為遊客中心。透過交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。