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海廢創作「琉龜大俠」 再生藝術觀光與環保並進

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室攜手合作，用海洋廢棄物打造一隻總長180公分的「琉龜大俠」，以海洋廢棄物再生創作藝術品的手法，呼籲大家一起守護海洋。記者劉星君/攝影
屏東縣政府今與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室攜手合作，用海洋廢棄物打造一隻總長180公分的「琉龜大俠」，以海洋廢棄物再生創作藝術品的手法，呼籲大家一起守護海洋。記者劉星君/攝影

2021辛丑正科屏東三大迎王平安祭典將在國曆10月8日在琉球鄉首先啟動，因應屆時鄉民回鄉與遊客湧入的人潮並推廣海洋教育，屏東縣政府今與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室攜手合作，用海洋廢棄物打造一隻總長180公分的「琉龜大俠」，以海洋廢棄物再生創作藝術品的手法，呼籲大家旅遊不忘環保，一起守護海洋，為保護旅遊資源共盡心力。

 屏東縣長潘孟安說，小琉球近10年來旅遊人數不斷增長，疫情趨緩期間，小琉球成為國人度假首選之一，今年3年一次的琉球迎王將在10月8日到10月14日登場，恰巧有雙十國慶連假，鄉民返鄉及旅客湧入琉球的人潮可望創新高，希望「琉龜大俠」環保作品能提醒每一個到小琉球的遊客，從你我做起，一起減塑。

潘孟安說，屏東縣政府與海湧工作室合作在小琉球推動一系列「環島琉龜」活動，透過環保遊程、減塑市集及裝置藝術創作等提醒民眾與遊客環保減塑的重要性，縣府也在小琉球建造汙水處理設施，提升琉球鄉鄰近海域水體環境，期許民眾觀光之餘，也能一同守護琉球與海洋的生態環境。

交通旅遊處表示，「琉龜大俠」總長180公分，創作素材撿拾自海中垃圾有魚餌塑膠盒、塑膠桶蓋、塑膠軟墊、浮球等漁業用品，還有日常沐浴乳罐、牛奶罐、行李箱、安全帽、臉盆、肥料桶、水桶等用品，這些漂浮海邊常見的廢棄物；由藝術家及志工們合力的經過清洗、晾乾、分類、拼貼，將這些垃圾轉變成再生裝置藝術素材。

「琉龜大俠」海廢裝置藝術完成後，將設置在琉球鄉三角廣場，歡迎觀賞及拍照打卡！

屏東縣政府今與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室攜手合作，用海洋廢棄物打造一隻總長180公分的「琉龜大俠」，以海洋廢棄物再生創作藝術品的手法，呼籲大家一起守護海洋。記者劉星君/攝影
屏東縣政府今與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室攜手合作，用海洋廢棄物打造一隻總長180公分的「琉龜大俠」，以海洋廢棄物再生創作藝術品的手法，呼籲大家一起守護海洋。記者劉星君/攝影

小琉球 屏東縣政府 裝置藝術

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