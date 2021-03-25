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小兵立大功！改善琉球海域環境建兩處聚落汙水淨化設施

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉兩處聚落式汙水處理設施今舉行啟用典禮正式運作，縣長潘孟安（右四）出席啟用典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣琉球鄉兩處聚落式汙水處理設施今舉行啟用典禮正式運作，縣長潘孟安（右四）出席啟用典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣琉球鄉兩處聚落式汙水處理設施今舉行啟用典禮正式運作，環保局利用中福及上福村兩聚落地形特性及場址可用空間，建置經濟又兼具操作維護方便的聚落式汙水處理設施，並考量當地水質水量條件，來調整池槽大小及接觸曝氣池數量，透過各聚落排水溝截流收集，利用抽水泵將生活廢汙水引入處理設施，採串聯或並聯方式逐步水質淨化處理，可達削減各聚落水質污染效益，並提升琉球鄉鄰近海域水體環境。

屏東縣長潘孟安說，琉球鄉近年來觀光客絡繹不絕，民宿數量與日俱增，生活汙水增加。透過兩處聚落式汙水處理設施的設置，除可有效改善水體環境外，為融入當地景觀環境，分別在汙水處理設施壁體彩繪，不影響周邊聚落觀光區域的交通動線，有效解決離島及偏鄉短期內無法建設汙水下水道系統的困境，達到改善海域環境生態，及提升民眾水資源保護觀念目的。

環保局指出，兩處聚落式汙水處理設施採鋼筋混凝土槽池內塗防水層方式建造，類似簡易套裝式的汙水處理設施，較為操作容易及維護管理經費低，處理流程共分為四大部份，即截流／取水設施、沉砂攔汙除油設施、接觸曝氣設施及終沉放流設施。每座汙水處理設施可處理汙染物削減效益：生化需氧量(BOD)去除率約90 %、懸浮固體(SS)去除率約90 %、氨氮(NH3-N)去除率約80%。

環保局指出，透過兩處聚落式汙水處理設施設置，可有效改善水體環境，均融入當地景觀環境，分別在汙水處理設施壁體彩繪，且不影響周邊聚落觀光區域交通動線，有效解決離島及偏鄉短期內無法建設汙水下水道系統的困境，並可達成改善海域環境生態及提升民眾水資源保護觀念的目的。

環保局指出，琉球鄉設置3處聚落式汙水處理設施（老人會館、中福、上福），共可處理琉球鄉50%生活汙水。

屏東縣長潘孟安說，聚落式汙水處理廠啟用，汙水經處理後沒有異味，小兵立大功。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說，聚落式汙水處理廠啟用，汙水經處理後沒有異味，小兵立大功。記者劉星君／攝影
屏東縣琉球鄉兩處聚落式汙水處理設施今舉行啟用典禮正式運作，縣長潘孟安（左）出席啟用典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣琉球鄉兩處聚落式汙水處理設施今舉行啟用典禮正式運作，縣長潘孟安（左）出席啟用典禮。記者劉星君／攝影

琉球 屏東縣 水質

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