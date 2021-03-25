高市民安7演習 複合式災害搶救場面逼真
高雄市政府今天下午舉行「民安7號」全民防衛動員及災害搶救演習，動員軍、警、消及民間團體，演練極端氣候可能遇到的各種災害防救，場面逼真。國防部次長李宗孝表示，極端氣候可能帶來災害，「防災重於救災、離災優於防災」是預防災害最重要的政策。
國防部次長李宗孝表示，這次演習把過去傳統災害全部演練一遍，也把極端氣候可能帶來的災害也融入演練，是一次成功的演習。他說，22年前八掌溪發生3名百姓遭大水一個個沖走，很多人在岸邊無能為力，受到一片撻伐，政府也被批評沒有作為，12年前高雄88水災，一夜間小林村不見，超前部署、預置兵力、隨時防救，是國防部喊出的口號，也要求各地方政府配合，事前就做好準備，除了防災優於救災、離災優於防災更是最重要的政策。
高雄市副市長史哲表示，這次演習凸顯極端氣候或各式各樣的因素所產生災害，高雄面積是台北的11倍大，多樣的地形使得高雄所面臨災害狀況的多變性、特殊性，比其他縣市更高，尤其經過氣爆的高雄，更凸顯工業重鎮有地下石化管線，災難可能來自天上或來自地底，甚至來自海上，多1次演習對高雄是有必要的。
這次演練模擬情境以風災、震災、化災及輻射等複合式災害，規畫11種演練項目，模擬芮氏6.0地震導致建築物倒塌、毒性化學物質外洩、車禍造成放射性物質屏蔽破損處理等情形，動員軍、警、消、民間救難團體和公民營事業單位以及工業管線業者參演，期望藉由大規模複合式的災害演練，集結各相關能量，加強各單位橫向與縱向之聯繫效率，共同整備，提升應變能力。
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