挨批！大港開唱復辦清明法會卻叫停 高市府改照辦法會

一度宣布今年清明節納骨塔區停辦法會的高雄市民政局殯葬管理處，處長石慶豐今天表示，8個納骨塔區的清明法會都將舉辦，4月4日上午9時到11時邀請道士進行法會。

民政局前天公布今年清明掃墓祭祖的防疫措施，包括停辦清明法會、進入納骨塔都要戴口罩、量額溫，納骨塔每次管制最多100進入，每次進入可停留15分鐘。

國民黨市議員邱于軒得知清明法會因為防疫考量而停辦，在臉書發文批評高雄市政府防疫雙標，因為27日登場的高雄流行音樂中心和大港開唱，都是破萬人參與的大型活動，可是清明法會因防疫的緣故停辦，這兩場大型活動卻能辦理！民政局立即決定清明法會仍將辦理。

民政局殯葬管理處長石慶豐表示，清明法會將會在4月4日（清明節）當天上午9時到11時，在高雄市8個納骨塔區進行，但為了防疫，戴口罩、量額溫、管制每次進入納骨塔的人數還是要執行，也盼民眾提早掃墓祭祖，不一定要在4月4日當天才去祭拜；事實上，本月20日、21日兩個星期假日，已有民眾提早祭祖，這個星期六、日也會有一波提早掃墓的人潮。