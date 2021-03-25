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挨批！大港開唱復辦清明法會卻叫停 高市府改照辦法會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

一度宣布今年清明節納骨塔區停辦法會的高雄市民政局殯葬管理處，處長石慶豐今天表示，8個納骨塔區的清明法會都將舉辦，4月4日上午9時到11時邀請道士進行法會。

民政局前天公布今年清明掃墓祭祖的防疫措施，包括停辦清明法會、進入納骨塔都要戴口罩、量額溫，納骨塔每次管制最多100進入，每次進入可停留15分鐘。

國民黨市議員邱于軒得知清明法會因為防疫考量而停辦，在臉書發文批評高雄市政府防疫雙標，因為27日登場的高雄流行音樂中心和大港開唱，都是破萬人參與的大型活動，可是清明法會因防疫的緣故停辦，這兩場大型活動卻能辦理！民政局立即決定清明法會仍將辦理。

民政局殯葬管理處長石慶豐表示，清明法會將會在4月4日（清明節）當天上午9時到11時，在高雄市8個納骨塔區進行，但為了防疫，戴口罩、量額溫、管制每次進入納骨塔的人數還是要執行，也盼民眾提早掃墓祭祖，不一定要在4月4日當天才去祭拜；事實上，本月20日、21日兩個星期假日，已有民眾提早祭祖，這個星期六、日也會有一波提早掃墓的人潮。

殯葬管理處為方便掃墓祭祖的民眾前往較偏遠的深山公墓區掃墓，本月27、28日和4月2日到4日，都有接駁車接駁，接駁車分兩線服務掃墓的民眾，「外線」從楠梓區都會公園起迄，經 德民路、土庫一路到深水公墓管理室站，再到軍人忠靈祠站；「內線」則從以軍人忠靈祠站為起迄，到26墓區站，隨招隨停。

高雄市民政局殯葬管理處呼籲清明掃墓祭祖的民眾要注意防火。圖／高雄市民政局殯葬管理處提供
高雄市民政局殯葬管理處呼籲清明掃墓祭祖的民眾要注意防火。圖／高雄市民政局殯葬管理處提供
高雄市民政局殯葬管理處將照辦清明法會，請祭祖民眾配合防疫措施。圖／高雄市民政局殯葬管理處提供
高雄市民政局殯葬管理處將照辦清明法會，請祭祖民眾配合防疫措施。圖／高雄市民政局殯葬管理處提供

高雄市 口罩 清明節

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