中油石化事業部辦公益捐血 鄉親踴躍挽袖捐5萬cc解血荒

台灣中油公司石化事業部今天舉辦「中油百萬CC熱情公益捐血」活動，號召員工、員眷挽袖捐血，並邀請林園鄉親共同響應，共捐了5萬cc熱血。疫情讓捐血中心血源勸募狀況不如預期，血庫猶虛，南台灣有時血液庫存量甚至持續低於7日安全庫存，中油捐血如及時雨。

中油石化事業部執行長陳國棟、副執行長陳正文與許晋榮，也到場慰問，肯定捐血者幫助社會的愛心，也感謝捐血者。今天有不少中油員工、員眷和林園在地鄉親，填寫資料等候捐血，甚至有休假的員工特地回公司參與，表現中油員工與在地鄉親關懷社會的心意。

陳國棟表示，捐血不僅助人，更有助個人體內的新陳代謝，促進血液循環。成立75年的中油公司，也不斷引進新思維與新技術，來加強企業本身的新陳代謝與循環，達到企業的永續發展。石化事業部導入「循環經濟」的概念，將煉製石化業製造過程中原本廢棄不用的副產品，用來生產電動汽、機車充電電池的負極材料，不僅將低價值的副產品升級為高值化商品，也降低對環境的傷害，在經濟及環保方面達到雙贏。