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舒緩市區停車問題 馬公國小地下停車場動土

中央社 / 澎湖縣25日電

馬公國小地下停車場今天動土，民國112年完工，未來可增加516席汽車位及機車位118席，中興國小地下停車場也將接續在5月動土興建，舒緩市區停車位不足現象。

馬公國小地下停車場今天由縣長賴峰偉、副議長陳雙全、議員呂光宇等人共同舉行動土，馬公國小舞蹈、音樂班及嵵裡國小舞獅團，為動土前展開精采的表演。

縣長賴峰偉表示，為改善馬公市區停車問題，自上任以來，除調降停車費用外，希望能養成用車人良好的停車習慣，也積極爭取經費闢建停車場，營造市區良好交通環境。

澎湖縣政府為改善馬公市區停車問題，爭取交通部前瞻建設計畫的經費新台幣5億2052萬元，縣府自籌3億1377萬元，總計畫經費8億3429萬元來興建馬公國小地下停車場，112年完工後將可為周邊區域提供516席汽車位及機車位118席。

縣府建設處表示，在馬公國小地下停車場動土後，市區另一所中興國小地下停車場，也將在5月中陸續動工，有347席汽車位、98席機車位。

縣府指出，澎湖目前有汽車2萬8000多輛，其中有1萬8000多輛在馬公，除自有的停車位外，包括現有的文光國中、中正國小、縣府等3座地下收費停車位，還不到2000個，嚴重影響停車秩序與市容，並積極在馬公、中興國小及南海立體停車場等3處停車場興建完成後，可望再增加1200多個停車位與近400個機車停車格，可稍補足市區停車需求。

停車場 馬公 澎湖

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