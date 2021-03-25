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澎湖優質海鮮跨海金門行銷 尋找在地合作夥伴

中央社 / 金門縣25日電

澎湖區漁會與澎湖縣政府今年再度攜手前進金門，今、明2天在金城鎮辨理澎湖漁產品料理品嚐及展售活動。澎湖區漁會盼透過活動尋覓餐廳或網購業者合作，一起推廣澎湖優質海鮮

澎湖漁產品料理品嚐及展售活動，今天在金門縣金城鎮代天府前廣場登場，不少婆婆媽媽得知澎湖海產跨海而來，紛紛前來搶購；有些路過的民眾，看到人潮聚集，也跟著排隊品嚐試吃。

澎湖縣政府農漁局專員黃馨儀表示，這次除了推廣澎湖優質海鱺魚外，另外還有珍珠石斑魚、黃金鯧、澎湖小管等海鮮，她並說明澎湖的養殖魚比台灣其他縣市好吃的理由。

第一，澎湖的海水鹽度比較高，魚長得比較慢，因此肉質會比較好吃；其次，澎湖的養殖魚都是吃小魚長大的，而台灣其他縣市餵養食材是人工飼料加小魚搭配。第三、澎湖的魚是生長在海中央的箱網養殖，但其他地方是養在有沙質的陸上魚塭內，這就是為什麼吃起來讓人覺得有不好的沙質口感。

此外，澎湖養殖魚是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，營養源特別豐富。

黃馨儀說，澎湖縣政府為了推出優質的水產品，針對「澎湖優鮮」業者的認證工作更是嚴格把關，必須定期通過各項的安全檢驗合格，並接受教育訓練課程的養成，讓業者能提升食安及加工的專業知識與能力。

澎湖區漁會魚產品直銷中心主任顏德福特別推薦海鱺魚，他說台灣海鱺90%是在澎湖養殖；他希望透過這樣的活動提升澎湖優鮮市場知名度及購買率，尤其月底澎湖和金門恢復直飛，可以減少運輸成本，歡迎本地餐廳或網購業者與澎湖區漁會合作，一起把優質海鮮分享給金門民眾。

澎湖 金門 海鮮

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