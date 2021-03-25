一件襯衫／屏東務農老夫妻 攜手走過50年婚姻的信念

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則老夫老妻的愛情故事。採訪了一對在屏東從事農耕的夫妻，分享他們在第一次見面就認定彼此後，如何相互扶持，從相遇到相知相惜，攜手走過50年婚姻。

做父母的，唯一的希望就是孩子平安長大

50年前因為一場相親，讓兩人一見鍾情。陳媽媽為愛嫁作農婦，跟著陳爸爸一起在屏東種田。陳爸爸日出耕作、摘採果樹；陳媽媽就整理田地、照料孩子三餐。即使農事辛苦，還得靠天吃飯，夫妻倆也甘願一同努力，互相包容與陪伴，為了這個家不求回報地付出，如同天下的父母一般，只願孩子能平安長大。

50年前因為一場相親，讓兩人一見鍾情。 圖／《一見襯衫》授權提供

不捨孩子離鄉，更不願看他們擔下種田的辛苦

隨著時間流逝，孩子們漸漸長大離家，夫妻倆已經沒有足夠的體力負擔沈重的工作。明白種田有多辛苦的兩老，不捨得讓孩子繼承他們的農事，而選擇將一半的土地交給太陽能公司，用新的方式，和土地產生連結，減少孩子的擔憂，也讓自己的退休生活多一份保障。

隨著時間流逝，孩子們漸漸長大離家，夫妻倆已經沒有足夠的體力負擔沈重的工作。 圖／《一見襯衫》授權提供

一起走過的樸實日常，是愛情最幸福的模樣

喜歡一個人很容易，堅持愛一個人很難，陳爸爸陳媽媽卻用50年的婚姻告訴我們——「互相理解、互相包容、互相扶持」是能讓愛情綿延的方式。少來夫妻老來伴，在有限的時間裡溫柔相守，原來幸福的定義不是大富大貴，而是只要有你在身邊，陪伴就是最長情的告白。

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