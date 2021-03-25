影／霧台哈尤溪秘境亂象 遊客怒批價格貴、配套不完善

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落的七彩哈尤溪秘境，每年1到3月枯水期，現正是探訪的時間，然而卻衍生亂象，網友「東方」在臉書PO出，哈尤溪亂象，人數超收，以前每天200人總量管制今年開始增加600人，收費增加，遊客到場遲等不到接駁，怒批「鄉公所收錢不把事做好」。霧台鄉長杜正吉說，公所緊急召開會議，未來將擬定總量管制人數450到550人間，會再正式公告。

東方怒批，「真是太誇張了」，超收現象比以往嚴重，以前大武部落經營，管制200人，但卻超收300到400人，如今公所管理，網路開放申請400人，部落名額200人，共600人，但每天運行車輛約40台，一台僅能載7人，「280人能量怎麼去載600個遊客」。

東方說，人數超收，流程無法依規畫走，但都沒有看到部落的人安撫，遊客現場等超過兩個小時。23日當天，最後一批進去的客人是下午2點半，從接駁點到走進去還有一個多小時，抵達後，又草草趕客人出來，因為要天黑了。

東方說，哈尤溪亂象從今年1月開始每天發生亂象，3月23日當天，他忍無可忍，太誇張，現場約700多名遊客。遊客真很無奈，有遊客網路申請成功、也匯錢，但到現場都沒有名字，還要遊客「明天再來」，真是太扯了，且價格從1500元變成1900元。

霧台鄉長杜正吉說，針對亂象，主因前天晚間下雨、又有落石，安全人員評估要乘載這麼多人進去有困難，只能載運第一梯次的遊客。對於超收情況，他說，今早上6點半有到部落跟族人說清楚，未來會檢討遊客爆量原因，網路系統與行政作業密合度不夠，未來會改進。收費提高部分，多了保育費與導覽解說費用。

杜正吉說，3月28日以前，會將所有問題處理解決，也會跟部落建立共識，希望能讓系統運作更順暢。大武部落導覽人員培訓有40人以上，日後會建立總量管制人數評估在450到550人，要再經部落會議公告。