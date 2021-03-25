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高雄青年國際志工團招募新血 邀國內外青年加入雄有力
高雄市政府青年局去年打造青年國際志工團，近百名高雄青年加入，今年擴大規模將再招募60名新血，即日起受理報名至5月25日止，歡迎設籍、就業或就學於高雄16至35歲的國內外青年加入，成為「雄友力」的青年志工。網路報名 https://reurl.cc/ZQZG9V 。
青年局表示，青年局志工團有來自10個不同國籍的志工，全團會說10種語言，並有來自20所高中職與大專院校的校園親善大使。團長莊惟婷曾到美國北阿拉巴馬大學擔任交換學生，她表示，青年局志工團全英文情境課程，讓她與紐西蘭坎特伯雷大學志工團盡興討論疫情時期，青年能夠如何貢獻一己之力讓社會更美好。
青年局長張以理表示，今年志願服務活動包含長者關懷照護、生態保育、偏鄉社區外語觀光發展、在地文化創新等方案，並開設課程輔導志工，將服務經驗轉化為求職履歷亮點，讓志願服務歷程成為青年創、就業的社會資產。因疫情關係，今年開辦線上英語論壇，安排國際組志工與新加坡社會創新團隊Bantu，探討科技加值志工服務效能等議題，拓展青年志工國際觀並強化國際交流能力與競爭力。
高雄市青年局也接軌全國志願服務法，志工團員服務時數可列冊統計，志工服務年資滿3年，服務時數達300小時以上者，可申請志願服務榮譽卡，未來進入收費的公立風景區、未編定座次的康樂場所及文教設施，憑志願服務榮譽卡得以免費。
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