小琉球旅運今年將衝300萬人次 打造新漁港遊客中心

因應東港到小琉球長期客、貨運與觀光發展需要，琉球新漁港遊客中心今舉行動土典禮，將現有老舊候船室建築改建為遊客中心。透過交通船、綠蠵龜及海浪等元素統合設計在建築主體上，以灰白色與藍色的搭配展現視覺效果，內部流暢動線的候船空間及無障礙的規畫，預計在明年6月底完成後，將成為觀光新地標，也提供旅客更舒適候船空間。

屏東縣府交旅處指出，縣府積極推動觀光發展，離島的小琉球觀光亮眼，東港往返小琉球的載運量年年成長。108年全年旅運量達到296萬人次，而109年雖受疫情影響，全台觀光產業低迷，但東港-琉球線航運整年運量仍達287萬人次，110年1-2月已有40萬人次的運量，可見小琉球是國內旅遊的首選景點之一，今年可衝破300萬人次。

交旅處指出，因應東港至小琉球長期客、貨運及觀光發展需要，交旅處向交通部爭取建設經費獲離島建設基金補助款1億96萬9200元，再加上縣府自籌款5303萬800元，總計工程經費達新台幣1億5400萬元，預計在基地面積3604.52平方公尺的土地上，興建地上2層鋼筋混凝土及鋼骨構造建築物，建築物高度為13.6公尺，1樓為候船空間，2樓是免稅商店空間，外觀顏色以灰白色為主，搭配藍色展現海洋特色。

屏東縣長潘孟安說，琉球新漁港遊客中心以交通船為設計主軸，鋼構支撐則轉化綠蠵龜紋路來應用，加上海浪優美弧線作為雨遮，整體詮釋下有向遊客招手表達歡迎，再結合觀景露台可眺望海岸線、斜屋頂的天花板設計呈現挑高明亮的新旅運氣象，讓整個建築群體展現搶眼吸引力。