快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球旅運今年將衝300萬人次 打造新漁港遊客中心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（中）、立委周春米（右）出席琉球新漁港遊客中心舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）、立委周春米（右）出席琉球新漁港遊客中心舉行動土典禮。記者劉星君／攝影

因應東港小琉球長期客、貨運與觀光發展需要，琉球新漁港遊客中心今舉行動土典禮，將現有老舊候船室建築改建為遊客中心。透過交通船、綠蠵龜及海浪等元素統合設計在建築主體上，以灰白色與藍色的搭配展現視覺效果，內部流暢動線的候船空間及無障礙的規畫，預計在明年6月底完成後，將成為觀光新地標，也提供旅客更舒適候船空間。

屏東縣府交旅處指出，縣府積極推動觀光發展，離島的小琉球觀光亮眼，東港往返小琉球的載運量年年成長。108年全年旅運量達到296萬人次，而109年雖受疫情影響，全台觀光產業低迷，但東港-琉球線航運整年運量仍達287萬人次，110年1-2月已有40萬人次的運量，可見小琉球是國內旅遊的首選景點之一，今年可衝破300萬人次。

交旅處指出，因應東港至小琉球長期客、貨運及觀光發展需要，交旅處向交通部爭取建設經費獲離島建設基金補助款1億96萬9200元，再加上縣府自籌款5303萬800元，總計工程經費達新台幣1億5400萬元，預計在基地面積3604.52平方公尺的土地上，興建地上2層鋼筋混凝土及鋼骨構造建築物，建築物高度為13.6公尺，1樓為候船空間，2樓是免稅商店空間，外觀顏色以灰白色為主，搭配藍色展現海洋特色。

屏東縣長潘孟安說，琉球新漁港遊客中心以交通船為設計主軸，鋼構支撐則轉化綠蠵龜紋路來應用，加上海浪優美弧線作為雨遮，整體詮釋下有向遊客招手表達歡迎，再結合觀景露台可眺望海岸線、斜屋頂的天花板設計呈現挑高明亮的新旅運氣象，讓整個建築群體展現搶眼吸引力。

交旅處表示，施工期間將給附近居民帶來不便，但為使小琉球更美，也懇請民眾諒解，明年6月底完工啟用後，位於琉球嶼（俗稱「小琉球」)大福漁港中央核心區域的琉球新漁港遊客中心，不僅可望成為小琉球觀光新地標，整合式又兼具流暢動線的規畫，將使購票、諮詢、休憩、候船、商業及基礎服務設施更盡舒適周全。

屏東縣長潘孟安（中）、立委周春米（右）出席琉球新漁港遊客中心舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）、立委周春米（右）出席琉球新漁港遊客中心舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
琉球新漁港遊客中心完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
琉球新漁港遊客中心完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

小琉球 建築 東港

延伸閱讀

遠洋漁船前鎮漁港凌晨冒火 21漁工摸黑逃生無人傷

影／F-5E戰機失事 南仁漁港旁發現大片殘骸

小琉球海灘貨幣登台灣本島 邀東港店家加入行列

「小琉球海灘貨幣」夯回本島 發起人拜託別捨不得花

相關新聞

影／霧台哈尤溪秘境亂象 遊客怒批價格貴、配套不完善

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落的七彩哈尤溪秘境，每年1到3月枯水期，現正是探訪的時...

高雄六龜山區出現索命套索 台灣野山羊及獼猴被套牢

高雄六龜新開山區近來出現索命陷阱，1隻台灣野山羊誤中，所幸被巡邏中的森林護管員解救，不料2天後同一地點附近，另有隻台灣獼...

一件襯衫／屏東務農老夫妻 攜手走過50年婚姻的信念

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則老夫老妻的愛情故事。採訪了一對在屏東從事農耕的夫妻，分享他們在第一次見面就認定彼此後，如何相互扶持，從相遇到相知相惜，攜手走過50年婚姻。

高雄青年國際志工團招募新血 邀國內外青年加入雄有力

高雄市政府青年局去年打造青年國際志工團，近百名高雄青年加入，今年擴大規模將再招募60名新血，即日起受理報名至5月25日止...

小琉球旅運今年將衝300萬人次 打造新漁港遊客中心

因應東港到小琉球長期客、貨運與觀光發展需要，琉球新漁港遊客中心今舉行動土典禮，將現有老舊候船室建築改建為遊客中心。透過交...

高雄捷運岡山站3年後通車 連接車站天橋加速推動

高雄岡山捷運站預計113年中啟用，連接岡山捷運站、岡山火車站及鐵道東側的「岡山後站增設及跨站天橋工程」經費已核定，台鐵與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。