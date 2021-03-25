高雄捷運岡山站3年後通車 連接車站天橋加速推動

高雄岡山捷運站預計113年中啟用，連接岡山捷運站、岡山火車站及鐵道東側的「岡山後站增設及跨站天橋工程」經費已核定，台鐵與捷運局組成「工程推動小組」，將盡速完成天橋基本設計送交通部審查，目標與岡山捷運站通車一併啟用。

位於鐵軌東側的後紅里、碧紅里及竹圍里等，是岡山人口稠密的住宅區，長期往返火車站需行車經過地下道，民眾經常反映不便，捷運岡山路竹延伸線工程推動時，當地居民和多位民代均呼籲設置天橋，以利東側民眾前往火車站及捷運站。

為了加速推動天橋規畫，立委邱志偉邀集交通部、台鐵局及高雄捷運局開會研商，會中達成協議將由台鐵與捷運局組成「工程推動小組」，盡速完成天橋基本設計送交通部審查，目標是岡山捷運站通車後一併啟用。

「捷運岡山路竹延伸線第二A階段計畫」月初已經通過行政院核定，總核定經費為199.32億元，其中天橋工程經費需求1.8億元也包含其中。

根據天橋工程初步規畫，細部設計需8個月，施工18個月，整體完工要費時26個月。目前捷運岡山站工程正在加緊趕工，距離完工約仍需約3年，如果捷運站與天橋要一併啟用，天橋工程也需加快推動。

邱志偉指出，岡山捷運站與岡山火車站共構，將是帶動大岡山地區發展的重要火車頭，岡山捷運站完工後，天橋也應一併啟用，東側的民眾可以更快往返火車站及捷運站，增加無障礙設施對行動不便的民眾也更便利，盼台鐵及捷運局務必加快腳步。

另針對捷運二A階計畫核定後續的基本設計審議，邱志偉也請交通部及工程會優先辦理，確保計畫統包工程能於今年底發包，早日完成捷運岡山站機電系統，避免通車期程延宕。