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高雄綠1公車 改分為綠1南、綠1北2路線
高雄輕軌大南環路線已營運，高雄市交通局配合輕軌接駁，即起將綠1公車路線分成綠1南、綠1北等2條路線，調整為市中心環狀路線，每日合計70車次，尖峰班距 5到15 分鐘，縮短民眾乘車時間。
交通局表示，綠1南、北路線採輪流方式行駛，每日均35車次，合計70車次，營運時間自上午6點30分到晚上11點，尖峰班距 5到15 分鐘，離峰班距15到30分鐘。收費方式為里程段次收費，並適用現行一日兩段吃到飽及捷運轉公車等優惠。
綠1南、綠1北公車均自香蕉碼頭發車，行駛鹽埕區五福四路、五福三路至成功一路口後，綠1北往北採順時鐘方向繞行，綠1南往南採逆時鐘方向繞行。
公車沿途行經捷運鹽埕埔站、雄女、捷運市議會(舊址)站、三鳳中街、雄中、高雄車站、福華飯店、捷運信義國小站、復華中學、市政大樓、捷運三多商圈站、大遠百、85大樓、漢神百貨等重要站位。
交通局並指，綠1公車採用電動低地板大客車，方便行動不便民眾搭乘，車廂內也有提供免費無線網路(WiFi)，讓乘客可於旅程中使用網路。另手機下載「高雄iBus」APP軟體，可即時查詢公車即時資訊，節省候車時間。
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