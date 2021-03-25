醫護接種疫苖與否 金門醫院澄清無關考績

衛生福利部金門醫院今天表示，AZ疫苗接種意願調查與考核無關；院方強調，由於須在期限內完成施打意願調查表回傳衛生局，但無論醫護人員選擇何種疫苗或不施打都與考核無關。

蘋果日報報導，衛福部部長陳時中17日宣布首批AZ疫苗通過食藥署檢驗時，表示經衛福部調查，全國施打意願前三高的縣市依序是金門、花蓮和新竹，尤其金門高達100%，接受調查的201人全都表示願意接種。但一名金門醫院護理師投訴說，院方一名護理長以「考績」要脅醫護人員填寫「疫苗施打意願」調查，讓大家感受很差。

金門醫院副院長陳根雄今天澄清，疫苗接種意願調查絕對與考核無關。他表示，護理長的用意在於希望員工儘速填妥意願上傳，因為必須在期限內調查完畢回傳衛生局；但無論選擇哪種疫苗或不施打，都與考核無任何關係。

金門醫院昨天開始施打第一波AZ疫苗，由醫院院長侯重光率領其他9名醫療人員接受首批施打。院方發布新聞表示，侯重光等人接種完後身體狀況都很良好，侯重光並表示，施打疫苗有助於降低感染率，也可有效防範重症及死亡風險，醫療人員身處在高風險感染環境中，應該有疫苗就即時施打，疫苗接種是預防傳染病介入的措施，接種疫苗可保護自己和他人。

院方表示，目前台灣地區配發的疫苗為英國牛津大學與阿斯特捷利康（AZ）合作的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫苗，金門縣衛生局第一批獲配送數量為3盒，每盒10瓶，共計300劑，預計可施打300人。

金門醫院表示，院方配合中央及縣衛生局政策，最近已進行醫療人員接種意願調查，且依據風險級別造冊，依中央規定醫療工作人員風險分類分3級。院方表示，員工接種意願初步調查已完成，至於疫苗品牌則尊重員工意願選擇；在獲得領取疫苗通知後，院方立即安排院內醫療人員接種作業，並依規定優先安排有接種意願且符合第一波施打資格者陸續分流施打。

金門醫院疫苗接種採線上表單登記，收到預約資訊後，將由專人回電確認施打時間，每回以10人為一梯次，在施打疫苗前須填寫接種同意書及相關注意事項等資料，經量測體溫及醫師問診後再施打疫苗，施打後會先休息觀察30分鐘，而接種疫苗後也可透過「疾管家」（Taiwan V-Watch）健康回報系統追蹤健康狀況。