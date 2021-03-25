動物園建纜車接輕軌站？ 生態人士：注意壽山地質脆弱

高雄市政府正在規畫從鼓山路輕軌站到壽山動物園之間建纜車，此消息傳出，引發關心柴山環境生態人士注意，更提及柴山脆弱珊瑚礁石灰岩地質的問題，呼籲高雄市政府要多關心民眾的想法。

柴山會總幹事楊娉育認為從單純運輸功能來看，纜車的確能增加去動物園的人潮，也方便去南壽山健行民眾，能降低上山的車流和停車問題，也增加民眾搭乘輕軌意願，但人潮增，必然增加此區域壽山的環境承載。

她從地質安全性看纜車案，點出壽山珊瑚礁石灰岩地質脆弱問題，順向坡加上南壽山底層青灰泥岩厚易產生結構性滑動問題，這牽涉到山下聚落的安全；纜車站體興建也涉及動物園未來結構性安全問題；更牽涉這纜車壽命問題，既然還在規劃階段，市府應多注意民眾想法。

關心生態保育的高雄地方人士楊吉壽在臉書發文討論纜車案，不但提到壽山珊瑚礁石灰岩，泥岩的地質結構特性，更回顧歷史，指1986年9月2日下午5時，南壽山356高地東側的高雄山發生大規模山崩，大量土石傾瀉而下，造成4人死亡，1人受傷、台泥礦廠部份廠房被土石掩埋的重大災害。

楊吉壽表示，南壽山地區整體呈現由石灰岩構成的階段狀大型平台地形，下方較具危險性，壽山國中後方斜坡也曾發生較大規模崩塌；地處崩塌地質與斷層地帶的危險區域，各方認知不適合做高承載重量、高強度開發工程，以避免崩塌與地滑。