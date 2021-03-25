高雄鐵路地下化後窄街車流增 大樓車道設中庸街遭抗議

高雄市三民區中庸街約兩輛汽車並排的10米寬，鐵路地下化之後南北貫通，汽機車流量大增，當地居民發現中庸街、建國路口一處新建案，地下停車場出入口在中庸街，向議員、市府陳情請建商將停車場出入口改到建國路上，以免影響出入中庸街的人車安全。今天議員、市府相關局處前往會勘，但因建案已完成申請審查程序，建商恐難再改地下停車場出入口。

高雄鐵路地下化之後，回到平面道路貫通南北向要道，包括中華路、自立路、大順路、澄清路、經武路、自由（復興路）、中庸街等。中庸街本來只有兩輛汽車並排寬，貫通之後，可從美術園區南面的中都直通到前金區五福路，由五福路、民生路又可轉接成功路到亞灣區，因此車流量大增。

當地居民、議員林于凱、何權峰說，中庸街是少數從鼓山區一路貫通到前鎮區的道路，根據高雄市交通局統計，目前車流量直逼25米建國路，肇事案件也增至原本兩倍。

中庸街旁是三民區千北里，里長黃林麗香說，中庸街那麼窄，新建案又要將車道出口規畫在中庸街上，居民擔心建案完成後交通阻塞情形會更嚴重，也可能帶來更多交通危險。

何權峰說，他向建商了解，建商本來將車道出入口設在建國路上、建案的西面，可是鄰居的透天住戶抗議，所以把出入口改設中庸街上，整個建案已經通過市府審查，如果要再改，因為整個結構都要重新設計，需要1年時間，建商也有難處。林于凱表示，不是反對地方發展，但發展的同時也要考慮在地狀況、與原有居民關係。

現場觀察，交通尖峰時間的中庸街、建國路口，車流量大，既有住戶騎車從路旁巷子裡要轉進中庸街都要等待大小車通過。居民說，大樓住戶以後要進出地下停車場，勢必也要很注意來往汽機車，如果出入口在建國路，反而會比較好進出。