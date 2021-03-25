防弊！中鋼招考委辦中山大學 聯手廉政署南調組抓不法

中鋼委託國立中山大學辦理2021新進人員招考，將於27日舉行筆試，有6781人報考。近年國營事業新進人員考試，傳出多起舞弊案件，為嚴防舞弊情事，中山大學副校長黃義佑特別拜會法務部廉政署南部地區調查組，研商各種防弊策略與措施，合作採取強力偵查作為，確保考試公平性。

中鋼今年要招考503名新進人員，包括師級67人、員級436人，共有6781人報考，競爭激烈。

黃義佑表示，中山大學代辦企業招募考試，期望透過公平的招募程序，為國內重要企業取才，提升國家競爭力。廉政署南部地區調查組安排檢察官、廉政官，在考前分享查緝舞弊案例，讓學校在事前加強因應措施，並建立聯繫平台，共同研商查緝舞弊的具體因應。中山已備妥許多防止舞弊的措施，呼籲考生切勿以身試法。考試當天檢察官視情況將隨時採取強力偵查作為，以嚇阻不法集團，杜絕考試舞弊事件。

中鋼強調，若在新進人員進用後發現舞弊者，將依照招募簡章規定，立即終止勞動契約，並提出告訴。這次委請中山大學代辦110年考試，特別要求考生報名時應上傳兩個月內大頭照、考試時攜帶雙證件和入場通知書應考，且只能使用實體指針手錶，同時也將加強監試人員訓練，如實查驗考生身分。考試過程中並強化電子設備偵測，及協調加派NCC偵防車，防止槍手代考或進行電子舞弊。