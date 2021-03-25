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工地意外頻傳！高雄巡查120處工地 一勒令停工一開罰

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市工務局巡檢120處工地，其中日前發生怪車翻覆意外的工地仍勒令停工 ，口楠梓區一處裁罰3萬元。圖／高市工務局提供
高雄市工務局巡檢120處工地，其中日前發生怪車翻覆意外的工地仍勒令停工 ，口楠梓區一處裁罰3萬元。圖／高市工務局提供

高雄市營建工地近日頻傳意外，工務局啟動「加強工地公安自律與市府稽查機制」，會同專業公會技師針對全市120處有拆除許可的工地進行巡查，其中發生怪手在高樓翻覆的的鹽埕區工地仍勒令停工，楠梓區一案因施工架未符CNS規格，由高市勞檢處裁罰3萬元。

工務局長蘇志勳表示，都市發展快速，都更及建案量成長，建物拆除趕工之下，工地勞安風險提高，工務局為此，以1天時間巡查市內已申請拆除的工地，進行安全檢視。

勞工局列管中、高風險工地443處，3月11日起至4月底止實施營造專案監督檢查，查核重點包括墜落、倒崩塌、感電危害預防與承攬安全管理措施。

勞工局長李煥熏說，至24日止已查訪69處工地，停工11件，罰鍰73件，罰鍰金額達338萬元，主要違規項目為都是未設置護欄護蓋或安全網、未設置安全上下設備。26日還將舉辦「工地安全自主管制措施觀摩會」，也將酒測自主管理措施納入。

高市府為降低工地職災，由副市長林欽榮召集8大營建業公會共同研擬的「高雄市加強建築工地安全實施方案（草案）」會議將提前一周舉行，期許及早頒布實施，落實營建場所自主管理查核，杜絕工安意外發生。

勞工局 高雄市 公安

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