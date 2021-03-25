高雄六龜山區出現索命套索 台灣野山羊及獼猴被套牢

高雄六龜新開山區近來出現索命陷阱，1隻台灣野山羊誤中，所幸被巡邏中的森林護管員解救，不料2天後同一地點附近，另有隻台灣獼猴也被套牢，好在兩隻動物都及時獲救，未危及生命。

據野生動物保護法規定，除原住民族基於傳統文化、祭儀需求外，任何人未經許可都不得架設網具、陷阱、獸鋏或用其他獵具獵捕野生動物，但高雄六龜山區，最近接連出現山羊及獼猴誤中套索。

屏東林區管理處六龜工作站表示，森林護管員日前巡視時，即在新開山區發現誤中套索陷阱的台灣野山羊，巡視人員解救山羊後也拆除附近其他的套索，但2天後再巡視時，同一地點附近又發現1隻台灣獼猴也受困。

六龜工作站表示，獵捕台灣獼猴等一般類野生動物，可處6萬元以上30萬元以下罰緩，獵捕台灣野山羊等保育類動物，可處6月以上，5年以下有期徒刑，併科20萬到100萬不等罰金。而這些隱於山林間的索命陷阱也可能危及野狗、林農、森林護管員、生態調查人員，非常危險。