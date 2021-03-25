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高雄120處建物拆除工地安檢 1停工1裁罰

中央社 / 高雄25日電

高雄市日前發生建物拆除工安意外，高雄市政府工務局針對全市120處有拆除許可工地進行安全巡查，安檢結果包括鹽埕區一案已勒令停工外，並裁罰楠梓區一處施工架未符合規格者。

鹽埕區一家飯店日前進行拆除作業時，駕駛機具工人疑因操作不慎又未繫安全帶而從高樓墜落喪命，建築工地安全亮紅燈。工務局全面巡查施工中的工地安全。

工務局今天發布新聞稿指出，已會同專業技師，針對全市120處有拆除許可的工地進行安全巡查，在一天內全數完成120處拆除工地巡檢作業，針對「墜落防止、倒塌、施工架」等項目進行安全檢查。

巡查結果，包括鹽埕區一案被勒令停工狀態，另針對楠梓區一案施工架未符合規格者，由市府勞檢處處新台幣3萬元罰款，其餘工地無重大違失。

工務局長蘇志勳指出，都市發展快速，近來建案量成長，多數工地因建物拆除趕工導致勞安風險提高，因此針對「墜落防止、倒塌、施工架」等項目全面安檢。

另外，勞工局已列管高風險工地有443處，自3月11日起實施營造專案監督檢查，監督重點包括墜落、倒崩塌、感電危害預防與承攬安全管理措施，會在4月底完成檢查。

勞工局指出，截至3月24日已實施69處工地檢查，其中停工11件次，裁罰73件次（金額338萬元），主要違規項目為未設置護欄護蓋或安全網、未設置安全上下設備等，未來將加強針對營建業者舉辦安全宣導座談，以及要求營造工地加強工安自律，落實自主管理。

工安 安檢 勞工局

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