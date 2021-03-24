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高雄市YWCA大師公益講座 成功人士現身說法

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市基督教女青年會（YWCA）「2021愛分享‧分享愛大師公益講座」本月起至11月止，每月將邀請一位各行各業成功人士現身說法。記者劉學聖／攝影
高雄市基督教女青年會（YWCA）「2021愛分享‧分享愛大師公益講座」本月起至11月止，每月將邀請一位各行各業成功人士現身說法。記者劉學聖／攝影

高雄市基督教女青年會（YWCA）「2021愛分享‧分享愛大師公益講座」本月起至11月止，每月將邀請一位各行各業成功人士現身說法，3月27日由前成功大學校長暨國科會主委翁政義打頭陣，透過不同主題的講座，以愛為種子，散播分享給社會。

高雄YWCA理事長吳雅文表示，基督教女青年會以服務社會為宗旨，這次舉辦一系列大師公益講座，目的就是邀請各領域的菁英，以自己的專業為出發點，分享各人的工作與生活經驗，與聽講者產生共鳴。翁政義以「科技與人文」為題，分享出身理工背景的他，如何注重全人教育，比別人多了一種人文光芒。另外，4至11月登場的還有，鄒香華「阿爾卑斯巡禮」、台塑石化公司董事長陳寶郎「台灣能源的未來趨勢」、林丁禾「解開名畫中色彩的邏輯密碼」、高雄大學音樂系講師鄭溪和「傳統戲曲之美」、知名攝影創作大師楊順發「海島計畫─台灣海岸線踏查」。沈亨榮「一條人生意想不到的路」。他是台灣著名瓷藝大師，旅美18年，專攻藝術與產品設計。周朝國去年底剛接任阿里山賓館董事長，講題「明天過後的台灣-疫情後的經濟與旅遊模式的改變」。洪立涵是設計類講座主講人，講題「台灣光環境獎與照明設計潮流」。

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