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揭密高流 史哲：非固定舞台讓演出都是變形金剛

中央社 / 高雄24日電

高雄流行音樂中心海音館27日要滿載測試，舞台布設近日被熱議。高市府副市長史哲在臉書揭密破除高流沒有舞台的說法；強調非固定舞台可以讓演出團隊大膽作夢、每場演出都是變形金剛。

史哲今天在臉書（Facebook）發文指出，「高流不是沒有舞台是沒有固定舞台」、「每一次的演出都是變形金剛、留白就是無限」等內容，發文馬上獲得網友迴響留言。

史哲指出，曾驚訝於「高雄流行音樂中心竟然沒有舞台」的傳言。他說，高流啟動興建計畫之初，團隊辦多場業界諮詢會議並討論，總結業界建議，因為要讓每一場演出都是獨一無二的規劃；非固定式舞台將場域空間最大化留給製作團隊發揮。

他指出，於是高流海音館規劃「沒有固定式舞台」，把所有的可能性留給演出製作團隊大膽作夢，讓視覺效果不受限制，長出每一場次獨一無二的型態。也因為不受限的可能，舞台尺寸和空間創作可以自行延伸，讓整個海音館都變成表演型式的一部分。

他表示，當科技發展從AR、VR進入XR的世界，表演形式更不受控、不設限；固定式舞台已無法滿足需求，當年做出非固定式的決定，也算是超前部署。

對於比較簡易的音樂展演形式，他建議搭配音樂展演場域，例如C10倉庫的LiveWareHouse裡的大庫、小庫，可供使用且還能降低演出進場成本，適合初登場團隊。「海音館」以變形金剛舞台的身分，相較於C10倉庫可以提供更多的座位數與更多元形式的演出。

滿足外界對海音館的好奇心，史哲不吝讓滿載測試舞台模擬圖搶先曝光；揭密留白讓創意不受限、想像無止境。

文化局邀請舞台設計師二馬老師模擬演唱會、大型頒獎典禮、綜藝流行音樂節目錄製等多形式舞台，透過模擬圖讓民眾見識海音館如同「變形金剛」一樣，創意可以無限延伸，各種類型的音樂展演型態都能在此呈現。

高雄流行音樂中心

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