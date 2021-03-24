北竿機場環境影響說明會 馬祖人盼留用土石方

針對馬祖北竿機場改善工程，交通部民航局舉行環境影響說明書公開會議，納入地方構想，地方關切風山剩餘土石利用，及鄰近污水處理廠、垃圾掩埋場與交通旅運問題。

為提升南、北竿機場運作效率及服務品質，交通部民用航空局進行北竿機場跑道改善評估及綜合規劃，將北竿機場跑道延伸為1500公尺、增寬至45公尺，並在風山規劃新航站區，填海開發面積計9.3公頃、陸域面積48.9公頃，目標北竿機場在民國125年可乘載年運量66萬6000人次。

今天召開北竿機場跑道改善計畫環境影響說明書公開會議，環境影響評估分為物化環境、生態環境、景觀遊憩、文化環境與社會經濟等項目，並提出空氣品質、噪音振動，及施工期間與後期營運對環境等減輕對策，並納入地方改善構想。

據會議資料評估，海域水質在施工初期影響為塘后道沙灘南岸與跑道西南側，並有些許懸浮細料隨水流進入跑道西側「馬鼻灣」區域，施工期間會利用防護措施避免污染物向外擴散。

另為避免施工造成生態、地形改變影響生物環境，工程期間須佈設污染防止膜、施工船隻與機具定期維修，避免油污；並透過施工漸進與工區限速、控制炸藥量的小規模爆破，減少空污與噪音，降低工程區域對周邊動植物與鳥類棲地的繁殖影響。

工程預計開挖410萬土石方填海造陸，剩餘土方將透過船運台北港處置。地方王姓民眾關切開挖工程爆破程度，以及土石方在地利用可行性，北竿鄉長陳如嵐表示，希望在不影響工程期程下，評估土石方可留用地方。

連江縣政府環境資源局副局長林宜華指出，機場的規劃鄰近風山掩埋場、污水處理廠等，希望計畫為將來遷移與營運資源考量經費問題。交通旅遊局長林長青表示，未來工程期程須評估地方海象潮差問題，以及周邊道路與停車交通影響、降低飛航噪音，以及北竿機場交通運能須配合考量南竿機場狀況。

民航局副局長方志文表示，相關工程將改變馬祖飛航環境，計畫施工與營運期間對環境造成程度影響，委託環興科技股份有限公司根據環評法相關法規，進行環境評估工作，後續將納入地方意見送環保署審查。