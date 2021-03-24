金門推動長照4年有成 服務人數首度突破千人

金門縣積極推動長照服務，自2017年配合長照2.0上路，持續廣泛布建社區「長照ABC」服務單位，逐年增加投入長照專業人員，隨著長照需求者人數成長，長照服務使用人數越來越多，近4年來長照服務使用涵蓋率從21.6%提升至35.5%。金門縣府社會處長董燊表示，近期將達成「一國中學區一日照」的目標，實踐縣長「完善長照及照護體系」的政策。

金門縣老年人口比率高，打造一個在地安老家園，是縣府努力的目標。長照2.0於2017年6月上路，推動近4年，金門縣也於2017年起持續布建長照資源網絡，從2017年設置1處複合型服務中心(B級單位)及1處巷弄長照站(C級單位)，至今年2月增加至2處A(社區整合型服務中心)，22處B(複合型服務中心)、16C(巷弄長照站)。投入長照專業服務人力也從2017年134人，成長至今年2月365人，提升1.7倍，提供失能失智者完善照顧服務。

董燊表示，根據統計全縣長照服務需求人口，2017年推估2135人，同年使用長照服務人數460人，涵蓋率21.6%；今年長照服務需求人數推估2980人，至2月使用服務人數達1058人，涵蓋率提升至35.5%；今年將持續進行長照宣導，照顧更多有長照需求的民眾。

此外，縣府也會持續布建長照資源，推動一國中學區一日照的政策，目前已完成建置金湖、金城和烈嶼的社區長照機構提供日間照顧服務，金寧、金沙也可望在短期內達成。衛福部金門醫院將修繕舊大樓為住宿式長照機構，服務需要24小時全日看顧的失能失智者。

金門縣社會處指出，除積極布建長照網絡，對於長照服務單位的照顧品質，已建置輔導查核機制及評鑑機制，一起守護長輩的健康。若有長照相關問題，可撥打1966專線電話或逕洽各鄉鎮衛生所長照管理分站，也可致電長照管理中心082-334228洽詢。